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Синоптик рассказал о погоде в Москве в День России
Синоптик рассказал о погоде в Москве в День России - РИА Новости, 08.06.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в День России
В День России москвичей ожидается теплая погода до 27 градусов, вероятность дождя будет небольшая, в понедельник возможно небольшое похолодание до 20 градусов,... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T10:56
2022-06-08T10:56
2022-06-08T11:15
общество
москва
день россии
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В День России москвичей ожидается теплая погода до 27 градусов, вероятность дождя будет небольшая, в понедельник возможно небольшое похолодание до 20 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.Также Позднякова рассказала, что в субботу жителей столицы ожидает переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь. Дневная температура поднимется до 25-27 градусов."Двенадцатого числа вероятность дождя небольшая, температура останется такой же высокой как накануне, около 25-27 градусов", - сказала Позднякова.Кроме того, синоптик отметила, что в понедельник также не исключен местами кратковременный дождь, дневная температура может опуститься до 20 градусов, однако этот показатель соответствует климатической норме.
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РИА Новости
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общество, москва, день россии
10:56 08.06.2022 (обновлено: 11:15 08.06.2022)
Синоптик рассказал о погоде в Москве в День России
В Москве в День России ожидают до 27 градусов тепла
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В День России москвичей ожидается теплая погода до 27 градусов, вероятность дождя будет небольшая, в понедельник возможно небольшое похолодание до 20 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Также Позднякова рассказала, что в субботу жителей столицы ожидает переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь. Дневная температура поднимется до 25-27 градусов.
"Двенадцатого числа вероятность дождя небольшая, температура останется такой же высокой как накануне, около 25-27 градусов", - сказала Позднякова.
Кроме того, синоптик отметила, что в понедельник также не исключен местами кратковременный дождь, дневная температура может опуститься до 20 градусов, однако этот показатель соответствует климатической норме.