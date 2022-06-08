https://ria.ru/20220608/pogoda-1793916170.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в День России

Синоптик рассказал о погоде в Москве в День России - РИА Новости, 08.06.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в День России

В День России москвичей ожидается теплая погода до 27 градусов, вероятность дождя будет небольшая, в понедельник возможно небольшое похолодание до 20 градусов,... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T10:56

2022-06-08T10:56

2022-06-08T11:15

общество

москва

день россии

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В День России москвичей ожидается теплая погода до 27 градусов, вероятность дождя будет небольшая, в понедельник возможно небольшое похолодание до 20 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.Также Позднякова рассказала, что в субботу жителей столицы ожидает переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь. Дневная температура поднимется до 25-27 градусов."Двенадцатого числа вероятность дождя небольшая, температура останется такой же высокой как накануне, около 25-27 градусов", - сказала Позднякова.Кроме того, синоптик отметила, что в понедельник также не исключен местами кратковременный дождь, дневная температура может опуститься до 20 градусов, однако этот показатель соответствует климатической норме.

https://radiosputnik.ria.ru/20220606/pogoda-1793406650.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, день россии