https://ria.ru/20220608/pogoda-1793888851.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 08.06.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
Без осадков и до плюс 24 ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T08:48
2022-06-08T08:48
2022-06-08T08:48
общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732788783_121:712:2187:1874_1920x0_80_0_0_727f7ab51dab90563bdf8cf984a6a767.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Без осадков и до плюс 24 ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня столичный регион будет находиться под влиянием антициклона, при переменной облачности осадков не ожидается. Температура продолжит расти. В течение дня потеплеет до плюс 22 - плюс 24 градусов в Москве, в столичном регионе мы обещаем плюс 20 - плюс 25. Ветер пока сохранится северо-западного направления, но ветер слабый - 1-6 метров в секунду", - рассказала Волосюк.По словам синоптика, атмосферное давление изменится незначительно и останется близким к норме - 747 миллиметров ртутного столба.
https://radiosputnik.ria.ru/20220606/pogoda-1793406650.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732788783_270:697:2072:2048_1920x0_80_0_0_4ffbf66c7ba0668e9001604fcc3ec1fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
В Москве в среду ожидаются погода без осадков и до 24 градусов тепла