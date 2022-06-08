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Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 08.06.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 08.06.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
Без осадков и до плюс 24 ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T08:48
2022-06-08T08:48
общество
москва
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Без осадков и до плюс 24 ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня столичный регион будет находиться под влиянием антициклона, при переменной облачности осадков не ожидается. Температура продолжит расти. В течение дня потеплеет до плюс 22 - плюс 24 градусов в Москве, в столичном регионе мы обещаем плюс 20 - плюс 25. Ветер пока сохранится северо-западного направления, но ветер слабый - 1-6 метров в секунду", - рассказала Волосюк.По словам синоптика, атмосферное давление изменится незначительно и останется близким к норме - 747 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва
08:48 08.06.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

В Москве в среду ожидаются погода без осадков и до 24 градусов тепла

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОтдыхающие в парке "Сокольники" в Москве
Отдыхающие в парке Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Отдыхающие в парке "Сокольники" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Без осадков и до плюс 24 ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня столичный регион будет находиться под влиянием антициклона, при переменной облачности осадков не ожидается. Температура продолжит расти. В течение дня потеплеет до плюс 22 - плюс 24 градусов в Москве, в столичном регионе мы обещаем плюс 20 - плюс 25. Ветер пока сохранится северо-западного направления, но ветер слабый - 1-6 метров в секунду", - рассказала Волосюк.
Теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 11:40Сказано в эфире
"Очень тепло". Метеоролог о погоде в Центральной России
По словам синоптика, атмосферное давление изменится незначительно и останется близким к норме - 747 миллиметров ртутного столба.
 
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