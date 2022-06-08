https://ria.ru/20220608/pogoda-1793888851.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 08.06.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

Без осадков и до плюс 24 ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T08:48

2022-06-08T08:48

2022-06-08T08:48

общество

москва

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Без осадков и до плюс 24 ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня столичный регион будет находиться под влиянием антициклона, при переменной облачности осадков не ожидается. Температура продолжит расти. В течение дня потеплеет до плюс 22 - плюс 24 градусов в Москве, в столичном регионе мы обещаем плюс 20 - плюс 25. Ветер пока сохранится северо-западного направления, но ветер слабый - 1-6 метров в секунду", - рассказала Волосюк.По словам синоптика, атмосферное давление изменится незначительно и останется близким к норме - 747 миллиметров ртутного столба.

https://radiosputnik.ria.ru/20220606/pogoda-1793406650.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва