Рейтинг@Mail.ru
Брэд Питт сыграет в фильме о Формуле-1 - РИА Новости, 08.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220608/pitt-1794017965.html
Брэд Питт сыграет в фильме о Формуле-1
Брэд Питт сыграет в фильме о Формуле-1 - РИА Новости, 08.06.2022
Брэд Питт сыграет в фильме о Формуле-1
Apple Studios приобрела права на фильм о Формуле-1 Джозефа Косинки. Главную роль в проекте исполнит Брэд Питт. Об этом пишет Deadline. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T18:17
2022-06-08T18:17
культура
новости культуры
кино и сериалы
брэд питт (уильям бредли)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155867/41/1558674115_0:0:3004:1689_1920x0_80_0_0_a2b76b4726b3423e8f557cbc16fc6f9c.jpg
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Apple Studios приобрела права на фильм о Формуле-1 Джозефа Косинки. Главную роль в проекте исполнит Брэд Питт. Об этом пишет Deadline.The Hollywood Reporter назвал сделку уникальной, ведь она способна повлиять на сосуществование стримингов и кинотеатральных дистрибьюторов. Все дело в том, что лента выйдет в полноценный прокат, прежде чем окажется на сервисе Apple. Один из источников СМИ заявил, что "окно" между оф- и онлайн релизами может быть в 60 дней.Еще одна особенность сделки состоит в том, что создатели картины и Apple разделят пополам доход за прокат. Творческая команда получит авансы, фиксированный гонорар и процент со сборов. Косински, который также будет одним из продюсеров, может получить восьмизначную зарплату. Питту и его компании может достаться от 40 до 50 миллионов долларов.Еще один продюсер картины — Льюис Хэмилтон, семикратный чемпион "королевских гонок".У проекта пока нет названия. Известно, что Питт сыграет опытного гонщика, который вернется в профессию. Вместе с новичком он выступит против титанов этого вида спорта, отмечает Deadline. Джозеф Косински известен по новому проекту с Томом Крузом. Он снял блокбастер "Топ Ган: Мэверик".
https://ria.ru/20220608/madonna-1793956056.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155867/41/1558674115_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_4dedc20d497f152efe77f4ed0e3a3f38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, брэд питт (уильям бредли)
18:17 08.06.2022
 
Брэд Питт сыграет в фильме о Формуле-1

Брэд Питт сыграет в фильме о Формуле-1 режиссера "Топ Гана: Мэверик"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк64-й Каннский кинофестиваль
64-й Каннский кинофестиваль - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Apple Studios приобрела права на фильм о Формуле-1 Джозефа Косинки. Главную роль в проекте исполнит Брэд Питт. Об этом пишет Deadline.
The Hollywood Reporter назвал сделку уникальной, ведь она способна повлиять на сосуществование стримингов и кинотеатральных дистрибьюторов. Все дело в том, что лента выйдет в полноценный прокат, прежде чем окажется на сервисе Apple. Один из источников СМИ заявил, что "окно" между оф- и онлайн релизами может быть в 60 дней.
Еще одна особенность сделки состоит в том, что создатели картины и Apple разделят пополам доход за прокат. Творческая команда получит авансы, фиксированный гонорар и процент со сборов. Косински, который также будет одним из продюсеров, может получить восьмизначную зарплату. Питту и его компании может достаться от 40 до 50 миллионов долларов.
Еще один продюсер картины — Льюис Хэмилтон, семикратный чемпион "королевских гонок".
У проекта пока нет названия. Известно, что Питт сыграет опытного гонщика, который вернется в профессию. Вместе с новичком он выступит против титанов этого вида спорта, отмечает Deadline.
Джозеф Косински известен по новому проекту с Томом Крузом. Он снял блокбастер "Топ Ган: Мэверик".
Американская певица Мадонна во время своего тура Sticky and Sweet в Мехико. 29 ноября 2008 года - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Вчера, 13:26Культура
Названа главная претендентка на роль в фильме Мадонны о ней самой
 
КультураНовости культурыКино и сериалыБрэд Питт (Уильям Бредли)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала