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Брэд Питт сыграет в фильме о Формуле-1
Брэд Питт сыграет в фильме о Формуле-1 - РИА Новости, 08.06.2022
Брэд Питт сыграет в фильме о Формуле-1
Apple Studios приобрела права на фильм о Формуле-1 Джозефа Косинки. Главную роль в проекте исполнит Брэд Питт. Об этом пишет Deadline. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T18:17
2022-06-08T18:17
2022-06-08T18:17
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брэд питт (уильям бредли)
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Apple Studios приобрела права на фильм о Формуле-1 Джозефа Косинки. Главную роль в проекте исполнит Брэд Питт. Об этом пишет Deadline.The Hollywood Reporter назвал сделку уникальной, ведь она способна повлиять на сосуществование стримингов и кинотеатральных дистрибьюторов. Все дело в том, что лента выйдет в полноценный прокат, прежде чем окажется на сервисе Apple. Один из источников СМИ заявил, что "окно" между оф- и онлайн релизами может быть в 60 дней.Еще одна особенность сделки состоит в том, что создатели картины и Apple разделят пополам доход за прокат. Творческая команда получит авансы, фиксированный гонорар и процент со сборов. Косински, который также будет одним из продюсеров, может получить восьмизначную зарплату. Питту и его компании может достаться от 40 до 50 миллионов долларов.Еще один продюсер картины — Льюис Хэмилтон, семикратный чемпион "королевских гонок".У проекта пока нет названия. Известно, что Питт сыграет опытного гонщика, который вернется в профессию. Вместе с новичком он выступит против титанов этого вида спорта, отмечает Deadline. Джозеф Косински известен по новому проекту с Томом Крузом. Он снял блокбастер "Топ Ган: Мэверик".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, брэд питт (уильям бредли)
Брэд Питт сыграет в фильме о Формуле-1
Брэд Питт сыграет в фильме о Формуле-1 режиссера "Топ Гана: Мэверик"
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости.
Apple Studios приобрела права на фильм о Формуле-1 Джозефа Косинки. Главную роль в проекте исполнит Брэд Питт. Об этом пишет
Deadline.
The Hollywood Reporter назвал
сделку уникальной, ведь она способна повлиять на сосуществование стримингов и кинотеатральных дистрибьюторов. Все дело в том, что лента выйдет в полноценный прокат, прежде чем окажется на сервисе Apple. Один из источников СМИ заявил, что "окно" между оф- и онлайн релизами может быть в 60 дней.
Еще одна особенность сделки состоит в том, что создатели картины и Apple разделят пополам доход за прокат. Творческая команда получит авансы, фиксированный гонорар и процент со сборов. Косински, который также будет одним из продюсеров, может получить восьмизначную зарплату. Питту и его компании может достаться от 40 до 50 миллионов долларов.
Еще один продюсер картины — Льюис Хэмилтон, семикратный чемпион "королевских гонок".
У проекта пока нет названия. Известно, что Питт сыграет опытного гонщика, который вернется в профессию. Вместе с новичком он выступит против титанов этого вида спорта, отмечает Deadline.
Джозеф Косински известен по новому проекту с Томом Крузом. Он снял блокбастер "Топ Ган: Мэверик".