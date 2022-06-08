https://ria.ru/20220608/petr-1794010203.html

Исторический форум к юбилею Петра I открылся в Москве

Исторический форум к юбилею Петра I открылся в Москве - РИА Новости, 08.06.2022

Исторический форум к юбилею Петра I открылся в Москве

Международный форум "История для будущего. Образ Петра", приуроченный к 350-летию со дня рождения Петра Великого, которое будет отмечаться 9 июня, открылся в... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T15:06

2022-06-08T15:06

2022-06-08T15:06

морская держава

морская держава

петр i

россия

александр чубарьян

российское общество "знание"

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Международный форум "История для будущего. Образ Петра", приуроченный к 350-летию со дня рождения Петра Великого, которое будет отмечаться 9 июня, открылся в Москве на ВДНХ."Форум, собравший известных политиков, ученых, представителей религиозных объединений, общественных организаций, средств массовой информации из разных стран… станет значимой, востребованной площадкой для широких, заинтересованных дискуссий, призванных проанализировать и оценить роль Петра I в истории нашей страны, внесет свой вклад в сбережение памяти о великом сыне Отечества", – отметил в приветственной телеграмме участникам мероприятия президент РФ Владимир Путин.Как отметили участники форума, сама фигура Петра I настолько глобальна и неисчерпаема, что будет служить маяком для исследователей отечественной истории еще многие десятилетия."Вокруг фигуры Петра и его реформ всегда идут оживленные дискуссии и столкновения мнений не только в России, но и во многих странах мира. И я думаю, это фигура в нашей истории, признаваемая во всем мире", – подчеркнул научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.По словам генерального директора российского общества "Знание" Максима Древаля, вклад Петра I в историю России трудно переоценить, и к юбилею императора общество запустило целый ряд мероприятий, рассказывающих о деятельности правителя и раскрывающих ту эпоху. Они пользуются большой популярностью у школьников и студентов."Сегодня, когда развернута такая информационная война против нашей страны, когда учащаются попытки переписать историю, вычеркнуть выдающихся людей, исторические факты, лучший способ защититься и противостоять этому – это знать историю своей страны, узнавать ее, передавать эти знания, знать культуру", – пояснил Древаль на пленарном заседании форума.В свою очередь замминистра просвещения РФ Денис Грибов отметил, что традиции Петровской эпохи и сегодня находят отражение в развитии творчества детей. И в рамках празднования 350-летия со дня рождения Петра I под эгидой министерства было проведено несколько сотен мероприятий."Нами проведено огромное количество мероприятий: 89 мероприятий с охватом 1,5 миллиона обучающихся – в прошлом году, за первое полугодие этого года – 300 мероприятий с охватом более миллиона детей. Это показывает огромный интерес тех, кто сегодня чтит свою память, чтит историю", – сказал Грибов.Празднование 350-летия со дня рождения Петра I проходит в России в 2022 году. Планируется, что центром юбилейных торжеств станут Санкт-Петербург и Ленинградская область, где планируется провести боле 200 городских мероприятий. Юбилейные мероприятия запланированы также в Воронеже, Астрахани, Екатеринбурге, Архангельске, Ярославле и других городах России.

https://ria.ru/20220607/naryshkin-1793851049.html

https://ria.ru/20220602/putin-1792613482.html

https://ria.ru/20220608/petr-1793925070.html

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Александр Зиновьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Зиновьев

морская держава, петр i, россия, александр чубарьян, российское общество "знание", министерство просвещения россии (минпросвещения россии)