https://ria.ru/20220608/petr-1793925070.html
Более 20 мероприятий пройдет в июне в Москве в честь 350-летия Петра I
Более 20 мероприятий пройдет в июне в Москве в честь 350-летия Петра I - РИА Новости, 08.06.2022
Более 20 мероприятий пройдет в июне в Москве в честь 350-летия Петра I
В Москве подготовили познавательную программу к 350-летию со дня рождения Петра I, всего с 9 по 17 июня запланировано больше 20 мероприятий, сообщила заммэра... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T11:42
2022-06-08T11:42
2022-06-08T12:53
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Москве подготовили познавательную программу к 350-летию со дня рождения Петра I, всего с 9 по 17 июня запланировано больше 20 мероприятий, сообщила заммэра Наталья Сергунина.Как отмечается на официальном сайте мэра и правительства столицы, в честь юбилея столичный департамент культурного наследия подготовил тематическую программу. По словам Сергуниной, в городе проведут бесплатные экскурсии и другие мероприятия. Предварительная запись на них откроется на портале "Узнай Москву".В частности, жители и гости столицы могут сходить на тематические экскурсии "Москва Петра I", на которых им расскажут о детстве, друзьях, годах правления Петра. В программу вошли прогулки по районам Лефортово, Измайлово и центру столицы. Один из маршрутов пройдет по улицам и переулкам Немецкой слободы — историческому району, в котором жили иностранцы и который особенно полюбился будущему императору. Завершится экскурсионный цикл "Игротекой времен Петра I". Участники узнают об играх, которые были популярны на рубеже XVII‒XVIII веков, а также смогут попробовать в них свои силы.Отмечается, что постоянная работа по сохранению объектов культурного наследия Москвы не обходит стороной связанные с личностью Петра Великого памятники."В этом году работы ведутся на многих объектах, которые сохранили память об императоре. Среди них храм Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, храм Святых Апостолов Петра и Павла на Новой Басманной улице и, конечно же, дом Анны Монс. За всеми работами следят специалисты Мосгорнаследия", — рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.Также началось восстановление ансамбля первого военного госпиталя, основанного Петром I. До конца 2024 года должны быть отреставрированы главный корпус и здание со стороны парка.В этом году специалисты приведут в порядок и памятник Петру I, расположенный на территории музея-заповедника "Измайлово". Им предстоит очистить скульптуру от коррозии, устранить сколы и трещины и восстановить утраченные архитектурные элементы. Затем поверхность обработают составами, которые будут защищать от загрязнений и воздействия осадков.
https://ria.ru/20220316/moskva-1778385256.html
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петр i, москва, морская держава, новости культуры, что посмотреть , мосгорнаследие
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Москве подготовили познавательную программу к 350-летию со дня рождения Петра I, всего с 9 по 17 июня запланировано больше 20 мероприятий, сообщила заммэра Наталья Сергунина.
Как отмечается на официальном сайте мэра и правительства столицы, в честь юбилея столичный департамент культурного наследия подготовил тематическую программу. По словам Сергуниной, в городе проведут бесплатные экскурсии и другие мероприятия. Предварительная запись на них откроется на портале "Узнай Москву".
"Петр I родился и вырос в Москве, поэтому в городе есть немало мест, которые хранят память о нем. В честь юбилея со дня его рождения пройдет серия пешеходных экскурсий, выставка детских рисунков и лекция об археологических находках. Всего с 9 по 17 июня запланировано больше 20 мероприятий", — сообщила она.
В частности, жители и гости столицы могут сходить на тематические экскурсии "Москва Петра I", на которых им расскажут о детстве, друзьях, годах правления Петра. В программу вошли прогулки по районам Лефортово, Измайлово и центру столицы. Один из маршрутов пройдет по улицам и переулкам Немецкой слободы — историческому району, в котором жили иностранцы и который особенно полюбился будущему императору. Завершится экскурсионный цикл "Игротекой времен Петра I". Участники узнают об играх, которые были популярны на рубеже XVII‒XVIII веков, а также смогут попробовать в них свои силы.
Отмечается, что постоянная работа по сохранению объектов культурного наследия Москвы не обходит стороной связанные с личностью Петра Великого памятники.
"В этом году работы ведутся на многих объектах, которые сохранили память об императоре. Среди них храм Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, храм Святых Апостолов Петра и Павла на Новой Басманной улице и, конечно же, дом Анны Монс. За всеми работами следят специалисты Мосгорнаследия", — рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
Также началось восстановление ансамбля первого военного госпиталя, основанного Петром I. До конца 2024 года должны быть отреставрированы главный корпус и здание со стороны парка.
В этом году специалисты приведут в порядок и памятник Петру I, расположенный на территории музея-заповедника "Измайлово". Им предстоит очистить скульптуру от коррозии, устранить сколы и трещины и восстановить утраченные архитектурные элементы. Затем поверхность обработают составами, которые будут защищать от загрязнений и воздействия осадков.