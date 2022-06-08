https://ria.ru/20220608/palliativ-1794074580.html

Горячая линия по паллиативной помощи заработала в Подмосковье

Горячая линия по паллиативной помощи заработала в Подмосковье - РИА Новости, 08.06.2022

Горячая линия по паллиативной помощи заработала в Подмосковье

В Московской области начала свою работу горячая линия по паллиативной помощи, это начало большой программы по развитию паллиативной службы в Подмосковье,... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T17:48

2022-06-08T17:48

2022-06-08T17:48

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

светлана стригункова

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155504/02/1555040287_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_801b80d30fc9d4fe9f5b8b01ee65fdbe.jpg

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Московской области начала свою работу горячая линия по паллиативной помощи, это начало большой программы по развитию паллиативной службы в Подмосковье, рассказали в региональном Минздраве."Важно, чтобы каждый человек смог получить качественную медицинскую помощь и ответы на все вопросы. Для этого мы организовали работу горячей линии. Сформировали штат сотрудников, которые прошли обучение. В случае необходимости они могут госпитализировать пациента, зная всю информацию о свободном коечном фонде, а также направить патронажную бригаду", — приводятся слова первого зампреда регионального правительства Светланы Стригунковой.Отмечается, что создание горячей линии - начало большой программы по развитию паллиативной службы в Подмосковье."В ближайшее время планируется открытие координационного центра, который будет являться центром маршрутизации паллиативных пациентов", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20210714/palliativnaya-1741262326.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), общество, светлана стригункова , здоровье - общество