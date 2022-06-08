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Горячая линия по паллиативной помощи заработала в Подмосковье - РИА Новости, 08.06.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220608/palliativ-1794074580.html
Горячая линия по паллиативной помощи заработала в Подмосковье
Горячая линия по паллиативной помощи заработала в Подмосковье - РИА Новости, 08.06.2022
Горячая линия по паллиативной помощи заработала в Подмосковье
В Московской области начала свою работу горячая линия по паллиативной помощи, это начало большой программы по развитию паллиативной службы в Подмосковье,... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T17:48
2022-06-08T17:48
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
светлана стригункова
здоровье - общество
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Московской области начала свою работу горячая линия по паллиативной помощи, это начало большой программы по развитию паллиативной службы в Подмосковье, рассказали в региональном Минздраве."Важно, чтобы каждый человек смог получить качественную медицинскую помощь и ответы на все вопросы. Для этого мы организовали работу горячей линии. Сформировали штат сотрудников, которые прошли обучение. В случае необходимости они могут госпитализировать пациента, зная всю информацию о свободном коечном фонде, а также направить патронажную бригаду", — приводятся слова первого зампреда регионального правительства Светланы Стригунковой.Отмечается, что создание горячей линии - начало большой программы по развитию паллиативной службы в Подмосковье."В ближайшее время планируется открытие координационного центра, который будет являться центром маршрутизации паллиативных пациентов", - добавили в министерстве.
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московская область (подмосковье), общество, светлана стригункова , здоровье - общество
17:48 08.06.2022
 

Горячая линия по паллиативной помощи заработала в Подмосковье

© Depositphotos / RomankosolapovМедсестра с мобильным телефоном во время перерыва. Иллюстративное изображение.
Медсестра с мобильным телефоном во время перерыва. Иллюстративное изображение. - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© Depositphotos / Romankosolapov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Московской области начала свою работу горячая линия по паллиативной помощи, это начало большой программы по развитию паллиативной службы в Подмосковье, рассказали в региональном Минздраве.
"Важно, чтобы каждый человек смог получить качественную медицинскую помощь и ответы на все вопросы. Для этого мы организовали работу горячей линии. Сформировали штат сотрудников, которые прошли обучение. В случае необходимости они могут госпитализировать пациента, зная всю информацию о свободном коечном фонде, а также направить патронажную бригаду", — приводятся слова первого зампреда регионального правительства Светланы Стригунковой.
Отмечается, что создание горячей линии - начало большой программы по развитию паллиативной службы в Подмосковье.
"В ближайшее время планируется открытие координационного центра, который будет являться центром маршрутизации паллиативных пациентов", - добавили в министерстве.
Пациентка в больничной палате психосоматического отделения - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля 2021, 17:01Новости Подмосковья
Первое отделение паллиативной психиатрической помощи открылось в МО
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ОбществоСветлана СтригунковаЗдоровье - Общество
 
 
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