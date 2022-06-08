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Украина хочет купить у Израиля "Железный купол" - РИА Новости, 08.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украина хочет купить у Израиля "Железный купол"
Украина хочет купить у Израиля "Железный купол" - РИА Новости, 08.06.2022
Украина хочет купить у Израиля "Железный купол"
Украина хочет купить у Израиля систему противоракетной обороны "Железный купол", при этом "пожертвование" системы ПВО Киеву не нужно, сообщает израильская... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T02:28
2022-06-08T05:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
израиль
вооружение
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Украина хочет купить у Израиля систему противоракетной обороны "Железный купол", при этом "пожертвование" системы ПВО Киеву не нужно, сообщает израильская газета Jerusalem Post со ссылкой на украинского посла Евгения Корнийчука.Ранее Владимир Зеленский заявил, что на Украине будет современная противовоздушная оборона, которая "будет даже крепче, чем "Железный купол". Он также отметил, что израильская система ПВО Украине не подходит.По словам Корнийчука, Киев не нуждается в пожертвовании системы ПВО. "Нам не нужно пожертвование, мы хотим купить его", - сказал он.Минобороны России неоднократно заявляло об уничтожении в ходе спецоперации украинских средств противовоздушной обороны, в том числе американского производства.Газета Politico в 2021 году утверждала, что ряд членов конгресса США включили в законопроект об обороне на 2022 год поправку, которая предусматривает продажу или передачу Украине новых систем противовоздушной и противоракетной обороны, включая закупленные у Израиля батареи "Железный купол". Занимавший тогда пост пресс-секретаря делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявлял, что "Железный купол" поможет защитить объекты критической инфраструктуры и повысить боеспособность украинской армии. Занимавшая пост пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки в сентябре не подтвердила эту информацию, сославшись на недостаток данных.
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в мире, украина, израиль, вооружение
02:28 08.06.2022 (обновлено: 05:21 08.06.2022)
 
Украина хочет купить у Израиля "Железный купол"

Украина хочет купить у Израиля систему противоракетной обороны "Железный купол"

© AP Photo / Dan BaliltyПуск ракеты израильской системы ПРО "Железный купол"
Пуск ракеты израильской системы ПРО Железный купол - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© AP Photo / Dan Balilty
Пуск ракеты израильской системы ПРО "Железный купол" . Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Украина хочет купить у Израиля систему противоракетной обороны "Железный купол", при этом "пожертвование" системы ПВО Киеву не нужно, сообщает израильская газета Jerusalem Post со ссылкой на украинского посла Евгения Корнийчука.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что на Украине будет современная противовоздушная оборона, которая "будет даже крепче, чем "Железный купол". Он также отметил, что израильская система ПВО Украине не подходит.
"Я хочу, чтобы израильское правительство вышло из своей зоны комфорта и вернулось к реальности... Нам нужна помощь Израиля… Я имею в виду, что нам нужна военно-техническая поддержка, нам нужен "Железный купол", - цитирует издание посла.
По словам Корнийчука, Киев не нуждается в пожертвовании системы ПВО. "Нам не нужно пожертвование, мы хотим купить его", - сказал он.
Минобороны России неоднократно заявляло об уничтожении в ходе спецоперации украинских средств противовоздушной обороны, в том числе американского производства.
Газета Politico в 2021 году утверждала, что ряд членов конгресса США включили в законопроект об обороне на 2022 год поправку, которая предусматривает продажу или передачу Украине новых систем противовоздушной и противоракетной обороны, включая закупленные у Израиля батареи "Железный купол". Занимавший тогда пост пресс-секретаря делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявлял, что "Железный купол" поможет защитить объекты критической инфраструктуры и повысить боеспособность украинской армии. Занимавшая пост пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки в сентябре не подтвердила эту информацию, сославшись на недостаток данных.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИзраильВооружение
 
 
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