https://ria.ru/20220608/oruzhie-1793874663.html

Украина хочет купить у Израиля "Железный купол"

Украина хочет купить у Израиля "Железный купол" - РИА Новости, 08.06.2022

Украина хочет купить у Израиля "Железный купол"

Украина хочет купить у Израиля систему противоракетной обороны "Железный купол", при этом "пожертвование" системы ПВО Киеву не нужно, сообщает израильская... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T02:28

2022-06-08T02:28

2022-06-08T05:21

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Украина хочет купить у Израиля систему противоракетной обороны "Железный купол", при этом "пожертвование" системы ПВО Киеву не нужно, сообщает израильская газета Jerusalem Post со ссылкой на украинского посла Евгения Корнийчука.Ранее Владимир Зеленский заявил, что на Украине будет современная противовоздушная оборона, которая "будет даже крепче, чем "Железный купол". Он также отметил, что израильская система ПВО Украине не подходит.По словам Корнийчука, Киев не нуждается в пожертвовании системы ПВО. "Нам не нужно пожертвование, мы хотим купить его", - сказал он.Минобороны России неоднократно заявляло об уничтожении в ходе спецоперации украинских средств противовоздушной обороны, в том числе американского производства.Газета Politico в 2021 году утверждала, что ряд членов конгресса США включили в законопроект об обороне на 2022 год поправку, которая предусматривает продажу или передачу Украине новых систем противовоздушной и противоракетной обороны, включая закупленные у Израиля батареи "Железный купол". Занимавший тогда пост пресс-секретаря делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявлял, что "Железный купол" поможет защитить объекты критической инфраструктуры и повысить боеспособность украинской армии. Занимавшая пост пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки в сентябре не подтвердила эту информацию, сославшись на недостаток данных.

https://radiosputnik.ria.ru/20220606/ispaniya-1793508931.html

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в мире, украина, израиль, вооружение