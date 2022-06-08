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Япония пока не производила оплату по соглашению с Россией о рыбном промысле - РИА Новости, 08.06.2022
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Япония пока не производила оплату по соглашению с Россией о рыбном промысле
Япония пока не производила оплату по соглашению с Россией о рыбном промысле - РИА Новости, 08.06.2022
Япония пока не производила оплату по соглашению с Россией о рыбном промысле
Япония пока не производила оплату по соглашению с РФ о рыбном промысле, заявил генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T09:23
2022-06-08T09:24
в мире
экономика
россия
япония
сахалинская область
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ТОКИО, 8 июн – РИА Новости. Япония пока не производила оплату по соглашению с РФ о рыбном промысле, заявил генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно."Это дипломатический вопрос, я хотел бы избежать упоминания подробностей, но мне доложили, что оплата пока произведена не была. Что касается дальнейшего бизнес-сотрудничества с Сахалинской областью, то мы рассматриваем это с учетом различных обстоятельств", - сказал Мацуно на пресс-конференции в Токио.Накануне в РФ заявили, что Москва приостанавливает реализацию соглашения с Японией о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств. В МИД РФ заявили, что Токио взял линию на "заморозку" полагающихся по соглашению выплат, "затягивая с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области, который является неотъемлемым элементом обеспечения функционирования этой межправительственной договоренности".Ранее Мацуно пояснил, что российская сторона якобы увязывает вопрос бизнес-сотрудничества с Сахалинской областью с соглашением о сотрудничестве в районе южных Курил, представляя это так, "как будто (предоставление технической помощи Сахалину) является предварительным условием". Он заявил, что это вызывает сожаление японской стороны.
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в мире, экономика, россия, япония, сахалинская область
09:23 08.06.2022 (обновлено: 09:24 08.06.2022)
 
Япония пока не производила оплату по соглашению с Россией о рыбном промысле

Правительство Японии подтвердило, что не платило по соглашению с Россией о рыбном промысле

CC BY 2.0 / mike george / flagsФлаги Японии на улице Токио
Флаги Японии на улице Токио - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
CC BY 2.0 / mike george / flags
Флаги Японии на улице Токио . Архивное фото
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ТОКИО, 8 июн – РИА Новости. Япония пока не производила оплату по соглашению с РФ о рыбном промысле, заявил генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно.
"Это дипломатический вопрос, я хотел бы избежать упоминания подробностей, но мне доложили, что оплата пока произведена не была. Что касается дальнейшего бизнес-сотрудничества с Сахалинской областью, то мы рассматриваем это с учетом различных обстоятельств", - сказал Мацуно на пресс-конференции в Токио.
Накануне в РФ заявили, что Москва приостанавливает реализацию соглашения с Японией о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств. В МИД РФ заявили, что Токио взял линию на "заморозку" полагающихся по соглашению выплат, "затягивая с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области, который является неотъемлемым элементом обеспечения функционирования этой межправительственной договоренности".
Ранее Мацуно пояснил, что российская сторона якобы увязывает вопрос бизнес-сотрудничества с Сахалинской областью с соглашением о сотрудничестве в районе южных Курил, представляя это так, "как будто (предоставление технической помощи Сахалину) является предварительным условием". Он заявил, что это вызывает сожаление японской стороны.
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