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ВСУ обстреляли Александровку в ДНР

ВСУ обстреляли Александровку в ДНР - РИА Новости, 08.06.2022

ВСУ обстреляли Александровку в ДНР

Украинские войска в 18.35 мск обстреляли населенный пункт Александровка в Донецкой Народной Республике, выпустив десять мин калибром 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T18:56

2022-06-08T18:56

2022-06-08T18:56

специальная военная операция на украине

в мире

украина

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 8 июня - РИА Новости. Украинские войска в 18.35 мск обстреляли населенный пункт Александровка в Донецкой Народной Республике, выпустив десять мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.35 - населенный пункт Марьинка - населенный пункт Александровка: выпущено десять мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

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в мире, украина, ситуация в днр и лнр