Украинские военные обстреляли Горловку и Озеряновку
ДНР: ВСУ обстреляли Горловку и Озеряновку, выпустив 14 снарядов калибра 122 миллиметра
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 июня – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из артиллерии населенные пункты Горловка и Озеряновка в Донецкой Народной Республике, выпустив за пять минут 14 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 12:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 6 снарядов калибром 122 мм; 12:35 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Озеряновка: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.