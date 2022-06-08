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Украинские военные обстреляли Горловку и Озеряновку - РИА Новости, 08.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220608/obstrel-1793962258.html
Украинские военные обстреляли Горловку и Озеряновку
Украинские военные обстреляли Горловку и Озеряновку - РИА Новости, 08.06.2022
Украинские военные обстреляли Горловку и Озеряновку
Украинские войска обстреляли из артиллерии населенные пункты Горловка и Озеряновка в Донецкой Народной Республике, выпустив за пять минут 14 снарядов калибром... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T13:12
2022-06-08T13:12
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
горловка
донецкая народная республика
украина
стирол
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 8 июня – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из артиллерии населенные пункты Горловка и Озеряновка в Донецкой Народной Республике, выпустив за пять минут 14 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 12:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 6 снарядов калибром 122 мм; 12:35 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Озеряновка: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220608/dnr-1793890403.html
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горловка
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в мире, владимир путин, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол, ситуация в днр и лнр
13:12 08.06.2022
 
Украинские военные обстреляли Горловку и Озеряновку

ДНР: ВСУ обстреляли Горловку и Озеряновку, выпустив 14 снарядов калибра 122 миллиметра

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 июня – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из артиллерии населенные пункты Горловка и Озеряновка в Донецкой Народной Республике, выпустив за пять минут 14 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 12:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 6 снарядов калибром 122 мм; 12:35 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Озеряновка: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Украинский танк в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Вчера, 09:04Специальная военная операция на Украине
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Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСтиролСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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