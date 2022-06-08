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Авиакомпания "Россия" внедрит новый класс облуживания на судах Superjet 100 - РИА Новости, 08.06.2022
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Авиакомпания "Россия" внедрит новый класс облуживания на судах Superjet 100
Авиакомпания "Россия" внедрит новый класс облуживания на судах Superjet 100 - РИА Новости, 08.06.2022
Авиакомпания "Россия" внедрит новый класс облуживания на судах Superjet 100
Авиакомпания "Россия" (Группа Аэрофлот) вводит класс обслуживания комфорт на воздушных судах отечественного производства Superjet 100 для выполнения... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T12:54
2022-06-08T12:54
пресс-релизы
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МОСКВА, 8 июн – ПАО "Аэрофлот". Авиакомпания "Россия" (Группа Аэрофлот) вводит класс обслуживания комфорт на воздушных судах отечественного производства Superjet 100 для выполнения межрегиональных перевозок.Полеты начнутся с 10 июня, на первом этапе предложение будет действительно на рейсах из Санкт-Петербурга.Введение нового класса обслуживания на Superjet100 – это повышенный комфорт по доступной цене. У пассажиров открываются дополнительные возможности насладиться комфортным путешествием на борту Superjet 100 "России"."Россия" уделяет внимание каждой детали в организации комфортного и безопасного перелета. Авиакомпания в условиях постоянно увеличивающегося спроса на воздушные перевозки предлагает улучшенные условия для пассажиров, не уменьшая при этом провозные емкости воздушных судов. Пятнадцать лайнеров Superjet 100 из парка перевозчика выделены для реализации нового продукта и уже готовы к эксплуатации. Это воздушные суда с одним классом обслуживания на 100 мест Эконом. Пассажиры класса Комфорт могут разместиться на первых трех рядах, расстояние между которыми составляет 34 дюйма. Предоставляется приоритетная регистрация в аэропорту и прохождение послеполетных процедур, а также увеличенная норма провоза багажа.Также пассажирам класса Комфорт доступно расширенное меню бортового питания. Приветственный напиток – вода и/или сок. В полетах продолжительностью более трех часов предлагаются вкусные и горячие блюда на выбор, соки нескольких видов и спиртные напитки, а также хлебобулочные изделия, закуска и десерт. На ближних рейсах до 2 часов – снек. Если время в полете составляет от 2 до 3 часов – сэндвич, а также сладкие газированные напитки.Авиабилеты на рейсы "России" по новому тарифу возможно забронировать и купить на сайте Аэрофлота, в мобильном приложении, по круглосуточным телефонам контакт-центра: +7-495-223-5555 (Москва), 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (с мобильного телефона), а также в офисах собственных продаж авиакомпании Аэрофлот.Больше новостей читайте на официальном Телеграм-канале авиакомпании "Россия".Авиакомпания "Россия" входит в Группу "Аэрофлот", является вторым перевозчиком в Российской Федерации по величине флота воздушных судов и крупнейшим эксплуатантом лайнеров отечественного производства. На сегодняшний день в парке авиакомпании 126 самолётов, из которых 69 – Superjet100 (RRJ-95). По итогам 2021 года авиакомпания вошла в ТОП-100 компаний – лучших работодателей страны по версии платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter. В "России" трудится более 7 тысяч человек. Технический блок авиакомпании в Санкт-Петербурге обладает самым современным оборудованием и способен проводить "тяжелые" формы технического обслуживания воздушных судов. Авиакомпания "Россия" является базовым перевозчиком аэропортов Пулково (Санкт-Петербург), Шереметьево (Москва) и Сочи.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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пресс-релизы
12:54 08.06.2022

Авиакомпания "Россия" внедрит новый класс облуживания на судах Superjet 100

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет Sukhoy Superjet 100 авиакомпании "Россия"
Самолет Sukhoy Superjet 100 авиакомпании Россия - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Самолет Sukhoy Superjet 100 авиакомпании "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн – ПАО "Аэрофлот". Авиакомпания "Россия" (Группа Аэрофлот) вводит класс обслуживания комфорт на воздушных судах отечественного производства Superjet 100 для выполнения межрегиональных перевозок.
Полеты начнутся с 10 июня, на первом этапе предложение будет действительно на рейсах из Санкт-Петербурга.
Введение нового класса обслуживания на Superjet100 – это повышенный комфорт по доступной цене. У пассажиров открываются дополнительные возможности насладиться комфортным путешествием на борту Superjet 100 "России".
"Россия" уделяет внимание каждой детали в организации комфортного и безопасного перелета. Авиакомпания в условиях постоянно увеличивающегося спроса на воздушные перевозки предлагает улучшенные условия для пассажиров, не уменьшая при этом провозные емкости воздушных судов. Пятнадцать лайнеров Superjet 100 из парка перевозчика выделены для реализации нового продукта и уже готовы к эксплуатации. Это воздушные суда с одним классом обслуживания на 100 мест Эконом. Пассажиры класса Комфорт могут разместиться на первых трех рядах, расстояние между которыми составляет 34 дюйма. Предоставляется приоритетная регистрация в аэропорту и прохождение послеполетных процедур, а также увеличенная норма провоза багажа.
Также пассажирам класса Комфорт доступно расширенное меню бортового питания. Приветственный напиток – вода и/или сок. В полетах продолжительностью более трех часов предлагаются вкусные и горячие блюда на выбор, соки нескольких видов и спиртные напитки, а также хлебобулочные изделия, закуска и десерт. На ближних рейсах до 2 часов – снек. Если время в полете составляет от 2 до 3 часов – сэндвич, а также сладкие газированные напитки.
Авиабилеты на рейсы "России" по новому тарифу возможно забронировать и купить на сайте Аэрофлота, в мобильном приложении, по круглосуточным телефонам контакт-центра: +7-495-223-5555 (Москва), 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (с мобильного телефона), а также в офисах собственных продаж авиакомпании Аэрофлот.
Больше новостей читайте на официальном Телеграм-канале авиакомпании "Россия".
Авиакомпания "Россия" входит в Группу "Аэрофлот", является вторым перевозчиком в Российской Федерации по величине флота воздушных судов и крупнейшим эксплуатантом лайнеров отечественного производства. На сегодняшний день в парке авиакомпании 126 самолётов, из которых 69 – Superjet100 (RRJ-95). По итогам 2021 года авиакомпания вошла в ТОП-100 компаний – лучших работодателей страны по версии платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter. В "России" трудится более 7 тысяч человек. Технический блок авиакомпании в Санкт-Петербурге обладает самым современным оборудованием и способен проводить "тяжелые" формы технического обслуживания воздушных судов. Авиакомпания "Россия" является базовым перевозчиком аэропортов Пулково (Санкт-Петербург), Шереметьево (Москва) и Сочи.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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