https://ria.ru/20220608/obschetserkovnaya-1793941574.html

В Общецерковной аспирантуре не будет поспешных реформ, заявил новый ректор

В Общецерковной аспирантуре не будет поспешных реформ, заявил новый ректор - РИА Новости, 08.06.2022

В Общецерковной аспирантуре не будет поспешных реформ, заявил новый ректор

Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (ОЦАД) не будет спешно преобразовываться, но станет ближе к общему... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T12:23

2022-06-08T12:23

2022-06-08T12:23

религия

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (ОЦАД) не будет спешно преобразовываться, но станет ближе к общему контексту духовного образования Русской православной церкви (РПЦ), рассказал РИА Новости ее новый ректор, председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.Священный синод РПЦ назначил протоиерея Максима Козлова руководителем ОЦАД 7 июня. Ранее ее возглавлял митрополит Волоколамский (ныне – Будапештский и Венгерский) Иларион (Алфеев)."Своей задачей, прежде всего, я вижу поддержать и сохранить все то доброе, что было наработано за предыдущие годы. Безусловно, не осуществлять никаких чрезвычайных преобразований и изменений, с одной стороны. С другой стороны – способствовать тому, чтобы Общецерковная аспирантура и докторантура, которая до того занимала, с одной стороны, особое, а с другой стороны, чуть обособленное место в системе высшего духовного образования Русской православной церкви, стала тем, чем она и должна являться, то есть ведущим научно-образовательным учреждением, которое могло бы аккумулировать лучших выпускников высших духовных учебных заведений и сосредоточиться на разработке актуальной научно-богословской проблематики", – сказал РИА Новости Козлов.Он отметил, что хотел бы выразить глубокую благодарность митрополиту Илариону – "создателю Общецерковной аспирантуры и докторантуры и человеку, благодаря которому она стала тем, чем она и является сейчас", и Священному синоду РПЦ.

https://ria.ru/20220607/ilarion-1793723481.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

русская православная церковь, религия