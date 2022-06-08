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В Общецерковной аспирантуре не будет поспешных реформ, заявил новый ректор - РИА Новости, 08.06.2022
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Религия
https://ria.ru/20220608/obschetserkovnaya-1793941574.html
В Общецерковной аспирантуре не будет поспешных реформ, заявил новый ректор
В Общецерковной аспирантуре не будет поспешных реформ, заявил новый ректор - РИА Новости, 08.06.2022
В Общецерковной аспирантуре не будет поспешных реформ, заявил новый ректор
Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (ОЦАД) не будет спешно преобразовываться, но станет ближе к общему... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T12:23
2022-06-08T12:23
религия
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (ОЦАД) не будет спешно преобразовываться, но станет ближе к общему контексту духовного образования Русской православной церкви (РПЦ), рассказал РИА Новости ее новый ректор, председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.Священный синод РПЦ назначил протоиерея Максима Козлова руководителем ОЦАД 7 июня. Ранее ее возглавлял митрополит Волоколамский (ныне – Будапештский и Венгерский) Иларион (Алфеев)."Своей задачей, прежде всего, я вижу поддержать и сохранить все то доброе, что было наработано за предыдущие годы. Безусловно, не осуществлять никаких чрезвычайных преобразований и изменений, с одной стороны. С другой стороны – способствовать тому, чтобы Общецерковная аспирантура и докторантура, которая до того занимала, с одной стороны, особое, а с другой стороны, чуть обособленное место в системе высшего духовного образования Русской православной церкви, стала тем, чем она и должна являться, то есть ведущим научно-образовательным учреждением, которое могло бы аккумулировать лучших выпускников высших духовных учебных заведений и сосредоточиться на разработке актуальной научно-богословской проблематики", – сказал РИА Новости Козлов.Он отметил, что хотел бы выразить глубокую благодарность митрополиту Илариону – "создателю Общецерковной аспирантуры и докторантуры и человеку, благодаря которому она стала тем, чем она и является сейчас", и Священному синоду РПЦ.
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русская православная церковь, религия
12:23 08.06.2022
 

В Общецерковной аспирантуре не будет поспешных реформ, заявил новый ректор

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Учебного комитета Русской Православной Церкви, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной в Москве протоиерей Максим Козлов
Председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной в Москве протоиерей Максим Козлов - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (ОЦАД) не будет спешно преобразовываться, но станет ближе к общему контексту духовного образования Русской православной церкви (РПЦ), рассказал РИА Новости ее новый ректор, председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.
Священный синод РПЦ назначил протоиерея Максима Козлова руководителем ОЦАД 7 июня. Ранее ее возглавлял митрополит Волоколамский (ныне – Будапештский и Венгерский) Иларион (Алфеев).
"Своей задачей, прежде всего, я вижу поддержать и сохранить все то доброе, что было наработано за предыдущие годы. Безусловно, не осуществлять никаких чрезвычайных преобразований и изменений, с одной стороны. С другой стороны – способствовать тому, чтобы Общецерковная аспирантура и докторантура, которая до того занимала, с одной стороны, особое, а с другой стороны, чуть обособленное место в системе высшего духовного образования Русской православной церкви, стала тем, чем она и должна являться, то есть ведущим научно-образовательным учреждением, которое могло бы аккумулировать лучших выпускников высших духовных учебных заведений и сосредоточиться на разработке актуальной научно-богословской проблематики", – сказал РИА Новости Козлов.
Он отметил, что хотел бы выразить глубокую благодарность митрополиту Илариону – "создателю Общецерковной аспирантуры и докторантуры и человеку, благодаря которому она стала тем, чем она и является сейчас", и Священному синоду РПЦ.
Митрополит Волоколамский Иларион
7 июня, 13:36Религия
Митрополита Илариона назначили управляющим Будапештско-Венгерской епархией
 
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