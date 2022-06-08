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Число погибших из-за взрыва в церкви в Нигерии выросло до 38
Число погибших из-за взрыва в церкви в Нигерии выросло до 38 - РИА Новости, 08.06.2022
Число погибших из-за взрыва в церкви в Нигерии выросло до 38
Число погибших в результате взрыва и стрельбы в церкви в штате Ондо на юго-западе Нигерии увеличилось до 38, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T01:25
2022-06-08T01:25
2022-06-08T01:25
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва и стрельбы в церкви в штате Ондо на юго-западе Нигерии увеличилось до 38, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на епархию штата.Ранее СМИ сообщали о 21 погибшем.Представитель епархии заявил, что среди жертв - пятеро детей. По его словам, количество погибших может увеличиться, так как тела некоторых убитых были доставлены в частные больницы, их точное число неизвестно.Боевики в воскресенье ворвались в католическую церковь в Нигерии и открыли огонь по прихожанам во время службы. Местные источники сообщили, что боевики на территории церкви также привели в действие взрывное устройство.
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в мире, нигерия
Число погибших из-за взрыва в церкви в Нигерии выросло до 38
Число погибших из-за взрыва и стрельбы в церкви в Нигерии выросло до 38