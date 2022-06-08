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Лавров ответил на вопрос о переходе на расчеты с Турцией в нацвалютах - РИА Новости, 08.06.2022
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Лавров ответил на вопрос о переходе на расчеты с Турцией в нацвалютах
Лавров ответил на вопрос о переходе на расчеты с Турцией в нацвалютах - РИА Новости, 08.06.2022
Лавров ответил на вопрос о переходе на расчеты с Турцией в нацвалютах
Процесс перехода на расчеты с Турцией в национальных валютах находится в продвинутой стадии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T12:06
2022-06-08T13:18
турция
в мире
россия
сергей лавров
рубль
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид турции
мевлют чавушоглу
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АНКАРА, 8 июн - РИА Новости. Процесс перехода на расчеты с Турцией в национальных валютах находится в продвинутой стадии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."У нас хорошие перспективы перехода на применение национальных валют для взаимных расчетов, этот процесс уже в продвинутой стадии. Мы также обсуждаем перспективы использования в Турции российской платежной карты "Мир", что безусловно, позволит восстанавливать туристические потоки допандемийного уровня. Рекорд был почти семь миллионов туристов в год, в прошлом году эта цифра составила четыре миллиона, и она продолжает увеличиваться", - сказал он на пресс-конференции в Турции.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия и Турция обсуждают инструменты для облечения расчетов в нацвалютах, нивелирования рисков их волатильности и обеспечения необходимых объемов ликвидности.
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турция, в мире, россия, сергей лавров, рубль, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид турции, мевлют чавушоглу
12:06 08.06.2022 (обновлено: 13:18 08.06.2022)
 
Лавров ответил на вопрос о переходе на расчеты с Турцией в нацвалютах

Глава МИД Лавров: переход на расчеты с Турцией в нацвалютах находится в продвинутой стадии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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АНКАРА, 8 июн - РИА Новости. Процесс перехода на расчеты с Турцией в национальных валютах находится в продвинутой стадии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас хорошие перспективы перехода на применение национальных валют для взаимных расчетов, этот процесс уже в продвинутой стадии. Мы также обсуждаем перспективы использования в Турции российской платежной карты "Мир", что безусловно, позволит восстанавливать туристические потоки допандемийного уровня. Рекорд был почти семь миллионов туристов в год, в прошлом году эта цифра составила четыре миллиона, и она продолжает увеличиваться", - сказал он на пресс-конференции в Турции.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия и Турция обсуждают инструменты для облечения расчетов в нацвалютах, нивелирования рисков их волатильности и обеспечения необходимых объемов ликвидности.
Российские и турецкие военные во время совместного патрулирования в провинции Идлиб, Сирия - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
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ТурцияВ миреРоссияСергей ЛавровРубльМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД ТурцииМевлют Чавушоглу
 
 
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