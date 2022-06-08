https://ria.ru/20220608/natsvalyuty-1793933778.html

Лавров ответил на вопрос о переходе на расчеты с Турцией в нацвалютах

Лавров ответил на вопрос о переходе на расчеты с Турцией в нацвалютах - РИА Новости, 08.06.2022

Лавров ответил на вопрос о переходе на расчеты с Турцией в нацвалютах

Процесс перехода на расчеты с Турцией в национальных валютах находится в продвинутой стадии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T12:06

2022-06-08T12:06

2022-06-08T13:18

турция

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сергей лавров

рубль

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид турции

мевлют чавушоглу

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АНКАРА, 8 июн - РИА Новости. Процесс перехода на расчеты с Турцией в национальных валютах находится в продвинутой стадии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."У нас хорошие перспективы перехода на применение национальных валют для взаимных расчетов, этот процесс уже в продвинутой стадии. Мы также обсуждаем перспективы использования в Турции российской платежной карты "Мир", что безусловно, позволит восстанавливать туристические потоки допандемийного уровня. Рекорд был почти семь миллионов туристов в год, в прошлом году эта цифра составила четыре миллиона, и она продолжает увеличиваться", - сказал он на пресс-конференции в Турции.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия и Турция обсуждают инструменты для облечения расчетов в нацвалютах, нивелирования рисков их волатильности и обеспечения необходимых объемов ликвидности.

https://ria.ru/20220608/turtsiya-1793888602.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

турция, в мире, россия, сергей лавров, рубль, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид турции, мевлют чавушоглу