https://ria.ru/20220608/natsvalyuty-1793933778.html
Лавров ответил на вопрос о переходе на расчеты с Турцией в нацвалютах
Лавров ответил на вопрос о переходе на расчеты с Турцией в нацвалютах - РИА Новости, 08.06.2022
Лавров ответил на вопрос о переходе на расчеты с Турцией в нацвалютах
Процесс перехода на расчеты с Турцией в национальных валютах находится в продвинутой стадии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T12:06
2022-06-08T12:06
2022-06-08T13:18
турция
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россия
сергей лавров
рубль
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид турции
мевлют чавушоглу
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АНКАРА, 8 июн - РИА Новости. Процесс перехода на расчеты с Турцией в национальных валютах находится в продвинутой стадии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."У нас хорошие перспективы перехода на применение национальных валют для взаимных расчетов, этот процесс уже в продвинутой стадии. Мы также обсуждаем перспективы использования в Турции российской платежной карты "Мир", что безусловно, позволит восстанавливать туристические потоки допандемийного уровня. Рекорд был почти семь миллионов туристов в год, в прошлом году эта цифра составила четыре миллиона, и она продолжает увеличиваться", - сказал он на пресс-конференции в Турции.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия и Турция обсуждают инструменты для облечения расчетов в нацвалютах, нивелирования рисков их волатильности и обеспечения необходимых объемов ликвидности.
https://ria.ru/20220608/turtsiya-1793888602.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, в мире, россия, сергей лавров, рубль, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид турции, мевлют чавушоглу
12:06 08.06.2022 (обновлено: 13:18 08.06.2022)
Лавров ответил на вопрос о переходе на расчеты с Турцией в нацвалютах
Глава МИД Лавров: переход на расчеты с Турцией в нацвалютах находится в продвинутой стадии