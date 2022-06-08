ВС России уничтожили более 320 украинских националистов в Запорожье
Минобороны: ВС России уничтожили более 320 украинских националистов в Запорожье
Российские военнослужащие в Бердянске. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Более 320 украинских националистов уничтожены артиллерией и ракетами в Запорожье, сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В результате ударов уничтожено: более 320 националистов, четыре склада боеприпасов в районе Новоеленовки Запорожской области, девять единиц бронетехники, три установки реактивных систем залпового огня "Град", 15 орудий полевой артиллерии и минометов, 14 специальных автомобилей, а также боевые машины зенитных ракетных комплексов "Бук-М1" в районе Шелкоплясы и "Оса-АКМ" в Верхняя Роганка Харьковской области", - сказал Конашенков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.