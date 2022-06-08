https://ria.ru/20220608/natsionalisty-1793926462.html

ВС России уничтожили более 320 украинских националистов в Запорожье

ВС России уничтожили более 320 украинских националистов в Запорожье - РИА Новости, 08.06.2022

ВС России уничтожили более 320 украинских националистов в Запорожье

Более 320 украинских националистов уничтожены артиллерией и ракетами в Запорожье, сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T11:45

2022-06-08T11:45

2022-06-08T11:45

министерство обороны рф (минобороны рф)

запорожская область

россия

украина

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Более 320 украинских националистов уничтожены артиллерией и ракетами в Запорожье, сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В результате ударов уничтожено: более 320 националистов, четыре склада боеприпасов в районе Новоеленовки Запорожской области, девять единиц бронетехники, три установки реактивных систем залпового огня "Град", 15 орудий полевой артиллерии и минометов, 14 специальных автомобилей, а также боевые машины зенитных ракетных комплексов "Бук-М1" в районе Шелкоплясы и "Оса-АКМ" в Верхняя Роганка Харьковской области", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220608/azovstal-1793748652.html

запорожская область

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, россия, украина