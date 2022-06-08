https://ria.ru/20220608/nato-1794061165.html

Госдеп надеется, что Швеция и Финляндия договорятся с Турцией по НАТО

Госдеп надеется, что Швеция и Финляндия договорятся с Турцией по НАТО - РИА Новости, 08.06.2022

Госдеп надеется, что Швеция и Финляндия договорятся с Турцией по НАТО

США уверены, что Швеция и Финляндия смогут устранить озабоченности Турции, связанные со вступлением этих двух скандинавских стран в НАТО, заявила в среду... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T17:09

2022-06-08T17:09

2022-06-08T17:19

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. США уверены, что Швеция и Финляндия смогут устранить озабоченности Турции, связанные со вступлением этих двух скандинавских стран в НАТО, заявила в среду помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана."Безусловно, мы понимаем озабоченности Турции касательно террористической угрозы. Вместе с тем, мы уверены, что в ходе предстоящих контактов этим странам удастся разрешить озабоченности Анкары, и процесс вступления двух стран в НАТО будет продолжен", - сказала Донфрид в ходе спецбрифинга на площадке госдепартамента.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

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швеция

турция

сша

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, финляндия, швеция, турция, нато, сша, государственный департамент сша