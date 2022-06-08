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Госдеп надеется, что Швеция и Финляндия договорятся с Турцией по НАТО - РИА Новости, 08.06.2022
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Госдеп надеется, что Швеция и Финляндия договорятся с Турцией по НАТО
Госдеп надеется, что Швеция и Финляндия договорятся с Турцией по НАТО - РИА Новости, 08.06.2022
Госдеп надеется, что Швеция и Финляндия договорятся с Турцией по НАТО
США уверены, что Швеция и Финляндия смогут устранить озабоченности Турции, связанные со вступлением этих двух скандинавских стран в НАТО, заявила в среду... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T17:09
2022-06-08T17:19
в мире
финляндия
швеция
турция
нато
сша
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. США уверены, что Швеция и Финляндия смогут устранить озабоченности Турции, связанные со вступлением этих двух скандинавских стран в НАТО, заявила в среду помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана."Безусловно, мы понимаем озабоченности Турции касательно террористической угрозы. Вместе с тем, мы уверены, что в ходе предстоящих контактов этим странам удастся разрешить озабоченности Анкары, и процесс вступления двух стран в НАТО будет продолжен", - сказала Донфрид в ходе спецбрифинга на площадке госдепартамента.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.
https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html
финляндия
швеция
турция
сша
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в мире, финляндия, швеция, турция, нато, сша, государственный департамент сша
17:09 08.06.2022 (обновлено: 17:19 08.06.2022)
 
Госдеп надеется, что Швеция и Финляндия договорятся с Турцией по НАТО

Госдеп надеется, что Швеция и Финляндия уладят озабоченности Турции и вступят в НАТО

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. США уверены, что Швеция и Финляндия смогут устранить озабоченности Турции, связанные со вступлением этих двух скандинавских стран в НАТО, заявила в среду помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
"Безусловно, мы понимаем озабоченности Турции касательно террористической угрозы. Вместе с тем, мы уверены, что в ходе предстоящих контактов этим странам удастся разрешить озабоченности Анкары, и процесс вступления двух стран в НАТО будет продолжен", - сказала Донфрид в ходе спецбрифинга на площадке госдепартамента.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 08:00
Нам очень НАТО. Что будет, если шведы и финны вступят в альянс
 
В миреФинляндияШвецияТурцияНАТОСШАГосударственный департамент США
 
 
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