17:09 08.06.2022 (обновлено: 17:19 08.06.2022)
Госдеп надеется, что Швеция и Финляндия договорятся с Турцией по НАТО
Госдеп надеется, что Швеция и Финляндия уладят озабоченности Турции и вступят в НАТО
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. США уверены, что Швеция и Финляндия смогут устранить озабоченности Турции, связанные со вступлением этих двух скандинавских стран в НАТО, заявила в среду помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
"Безусловно, мы понимаем озабоченности Турции касательно террористической угрозы. Вместе с тем, мы уверены, что в ходе предстоящих контактов этим странам удастся разрешить озабоченности Анкары, и процесс вступления двух стран в НАТО будет продолжен", - сказала Донфрид в ходе спецбрифинга на площадке госдепартамента.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.