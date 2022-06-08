https://ria.ru/20220608/nagrazhdenie-1793958727.html

Губернатор Подмосковья наградил соцработников региона

Губернатор Подмосковья наградил соцработников региона - РИА Новости, 08.06.2022

Губернатор Подмосковья наградил соцработников региона

Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил в среду работников социальных служб, соцзащиты, органов опеки и семейных центров в честь Дня социального... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T13:02

2022-06-08T13:02

2022-06-08T13:02

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КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 8 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил в среду работников социальных служб, соцзащиты, органов опеки и семейных центров в честь Дня социального работника.Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил работников социальных служб, соцзащиты, органов опеки и семейных центров в честь Дня социального работника, который отмечается 8 июня, передаёт корреспондент РИА Новости."Наша задача делать это (помогать людям) не только с душой, но и делать это ещё умно, удобно. И мы этим занимаемся с вами весьма серьёзно", - сказал Воробьев.Награды также вручали уполномоченная по правам ребёнка при президенте РФ Мария Львова-Белова, уполномоченная по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова и министр социального развития региона Людмила Болатаева."С февраля этого года в органы соцзащиты Московской области обратилось 25,6 тысячи граждан из ДНР и ЛНР, в том числе 7,6 тысячи детей, которые были вынуждены приехать в Подмосковье. В 8 ПВР размещено более 1,1 тысячи человек, включая 482 ребенка. За каждой семьей закреплен куратор из числа соцработников - всего 45, которые держат с ними постоянную связь, помогают устраивать детей в школы и детсады", - добавили в пресс-службе губернатора.

https://ria.ru/20220423/deti-1785045795.html

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Алёна Пава

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