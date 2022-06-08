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Посол ЛНР в России прокомментировал суд над наемниками в Донецке - РИА Новости, 08.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220608/naemniki-1794122606.html
Посол ЛНР в России прокомментировал суд над наемниками в Донецке
Посол ЛНР в России прокомментировал суд над наемниками в Донецке - РИА Новости, 08.06.2022
Посол ЛНР в России прокомментировал суд над наемниками в Донецке
Посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник прокомментировал идущий в Донецке суд над иностранными наемниками, воевавшими на стороне Украины. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T22:42
2022-06-08T22:42
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
великобритания
марокко
родион мирошник
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ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник прокомментировал идущий в Донецке суд над иностранными наемниками, воевавшими на стороне Украины."Внимательно следим за судом над иностранными наемниками. Желающих приезжать к нам на сафари быть не должно!" - написал Мирошник в своем Telegram-канале.Ранее граждане Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим, воевавшие на стороне Украины, признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти. Соответствующая статья УК Донецкой Народной Республики предусматривает смертную казнь. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".Следствием установлено, что иностранные наемники за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.
https://ria.ru/20220511/miroshnik-1787820182.html
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украина
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донецкая народная республика, украина, великобритания, марокко, родион мирошник
22:42 08.06.2022
 
Посол ЛНР в России прокомментировал суд над наемниками в Донецке

Посол ЛНР в России Мирошник осудил желающих приехать "на сафари"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПосол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник
Посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник прокомментировал идущий в Донецке суд над иностранными наемниками, воевавшими на стороне Украины.
"Внимательно следим за судом над иностранными наемниками. Желающих приезжать к нам на сафари быть не должно!" - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Ранее граждане Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим, воевавшие на стороне Украины, признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти. Соответствующая статья УК Донецкой Народной Республики предусматривает смертную казнь. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".
Следствием установлено, что иностранные наемники за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.
О признании ЛНР, марионетках на Украине и перспективах для мира: полное интервью Родиона Мирошника - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 10:00Специальная военная операция на Украине
Родион Мирошник: Запад указывает Украине, куда стрелять и в кого
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВеликобританияМароккоРодион Мирошник
 
 
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