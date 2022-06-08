https://ria.ru/20220608/naemniki-1794122606.html

Посол ЛНР в России прокомментировал суд над наемниками в Донецке

Посол ЛНР в России прокомментировал суд над наемниками в Донецке - РИА Новости, 08.06.2022

Посол ЛНР в России прокомментировал суд над наемниками в Донецке

Посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник прокомментировал идущий в Донецке суд над иностранными наемниками, воевавшими на стороне Украины. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T22:42

2022-06-08T22:42

2022-06-08T22:42

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

великобритания

марокко

родион мирошник

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ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник прокомментировал идущий в Донецке суд над иностранными наемниками, воевавшими на стороне Украины."Внимательно следим за судом над иностранными наемниками. Желающих приезжать к нам на сафари быть не должно!" - написал Мирошник в своем Telegram-канале.Ранее граждане Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим, воевавшие на стороне Украины, признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти. Соответствующая статья УК Донецкой Народной Республики предусматривает смертную казнь. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".Следствием установлено, что иностранные наемники за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.

https://ria.ru/20220511/miroshnik-1787820182.html

донецкая народная республика

украина

великобритания

марокко

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донецкая народная республика, украина, великобритания, марокко, родион мирошник