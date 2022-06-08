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В Киеве считают, что наемники на Украине получают статус комбатантов - РИА Новости, 08.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220608/naemniki-1794083228.html
В Киеве считают, что наемники на Украине получают статус комбатантов
В Киеве считают, что наемники на Украине получают статус комбатантов - РИА Новости, 08.06.2022
В Киеве считают, что наемники на Украине получают статус комбатантов
Иностранные граждане и лица без гражданства, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины в составе украинских регулярных частей, получают статус... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T18:30
2022-06-08T18:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Иностранные граждане и лица без гражданства, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины в составе украинских регулярных частей, получают статус комбатантов, а также право на обращение с ними как с военнопленными, сообщили в пресс-службе ВСУ."Все иностранные граждане и лица без гражданства, принимающие участие в боевых действиях на территории Украины в составе вооруженных сил Украины, приняты в добровольном порядке на военную службу по контракту согласно закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" 1992 года. Соответствующие лица являются военнослужащими вооруженных сил Украины, на которых, согласно положениям Женевских конвенций о защите жертв войны 1949 года и Дополнительных протоколов к ним 1977 года, распространяется правовой статус комбатантов", - говорится в сообщении.Пресс-служба ведомства также уточнила, что этот статус среди прочего наделяет таких лиц правом на обращение с ними как с военнопленными в случае попадания в плен.Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что "прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет - долгий срок в тюрьме". Он отметил, что иностранные наемники не имеют статуса комбатантов по международному гуманитарному праву.Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. В конце прошлой недели генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики заявила об окончании расследования и передачи уголовного дела в отношении британского наемника Эйдена Аслина в суд, ему может грозить смертная казнь. Во вторник заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб заявил, что правительство намерено заявить протест в связи с уголовным делом в отношении Аслина.При этом ранее председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного Совета ДНР Елена Шишкина сообщала, что иностранные наемники, принимавшие участие в боевых действиях в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220608/naemnik-1793986364.html
https://ria.ru/20220608/plen-1793878687.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
18:30 08.06.2022
 
В Киеве считают, что наемники на Украине получают статус комбатантов

ВСУ заявили, что иностранные наемники на Украине получают статус комбатантов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Иностранные граждане и лица без гражданства, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины в составе украинских регулярных частей, получают статус комбатантов, а также право на обращение с ними как с военнопленными, сообщили в пресс-службе ВСУ.
"Все иностранные граждане и лица без гражданства, принимающие участие в боевых действиях на территории Украины в составе вооруженных сил Украины, приняты в добровольном порядке на военную службу по контракту согласно закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" 1992 года. Соответствующие лица являются военнослужащими вооруженных сил Украины, на которых, согласно положениям Женевских конвенций о защите жертв войны 1949 года и Дополнительных протоколов к ним 1977 года, распространяется правовой статус комбатантов", - говорится в сообщении.
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Британский наемник рассказал, как приехал на Украину
Пресс-служба ведомства также уточнила, что этот статус среди прочего наделяет таких лиц правом на обращение с ними как с военнопленными в случае попадания в плен.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что "прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет - долгий срок в тюрьме". Он отметил, что иностранные наемники не имеют статуса комбатантов по международному гуманитарному праву.
Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. В конце прошлой недели генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики заявила об окончании расследования и передачи уголовного дела в отношении британского наемника Эйдена Аслина в суд, ему может грозить смертная казнь. Во вторник заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб заявил, что правительство намерено заявить протест в связи с уголовным делом в отношении Аслина.
При этом ранее председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного Совета ДНР Елена Шишкина сообщала, что иностранные наемники, принимавшие участие в боевых действиях в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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