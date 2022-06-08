Рейтинг@Mail.ru
Киев продолжает вербовать иностранных наемников, заявили в российском МИД - РИА Новости, 08.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220608/naemniki-1793949697.html
Киев продолжает вербовать иностранных наемников, заявили в российском МИД
Киев продолжает вербовать иностранных наемников, заявили в российском МИД - РИА Новости, 08.06.2022
Киев продолжает вербовать иностранных наемников, заявили в российском МИД
Киев продолжает вербовать иностранных наемников, наиболее активно рекрутируют афганских беженцев и боевиков ИГ* (запрещенная в РФ террористическая группировка), РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T12:39
2022-06-08T13:42
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649057_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5cdfeec4e0817991c565b3381b681f71.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Киев продолжает вербовать иностранных наемников, наиболее активно рекрутируют афганских беженцев и боевиков ИГ* (запрещенная в РФ террористическая группировка), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Чтобы пополнить редеющие ряды вооруженных сил Украины киевский режим продолжает вербовать иностранных наемников. По данным Минобороны России, за рубежом уже было рекрутировано свыше 6,5 тысячи "солдат удачи" так называемых - из США, Британии, Израиля, Польши, Канады и Чехии", - сказала она в ходе брифинга в среду."Есть даже граждане Бразилии и Южной Кореи. К началу июня число иностранных наемников сократилось почти вдвое. Кто-то погиб, кто-то одумался, кто-то вернулся домой, а кто-то попал в плен. Несмотря на это, вербовка наемников и так называемых "добровольцев" не прекращается - наиболее активно рекрутируют афганских беженцев и что тоже симптоматично - недобитых в Сирии игиловцев*", - добавила она."Собирают все радикальные элементы западных стран, лишь бы только не дать миру воцариться на украинской земле. Для их отбора и отправки на Украину привлекаются частные военные компании из США и Британии", - сказала она.По словам Захаровой, ни о каких санкциях и рестрикциях в их адрес или заявлений о несоответствии их действий международному праву при этом речи не идет. "Молчат все: ОБСЕ, Совет Европы, все виды парламентских ассамблей европейских структур. Конечно, не просто молчит, а радостно молчит НАТО - все же идет по плану, война с их точки зрения на Украине должна продолжаться", - подчеркнула она.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20220608/plen-1793878687.html
https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649057_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_2cf8404bd3ee382ed241d1c7ddbb9950.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в днр и лнр
12:39 08.06.2022 (обновлено: 13:42 08.06.2022)
 
Киев продолжает вербовать иностранных наемников, заявили в российском МИД

Захарова: Киев продолжает вербовать иностранных наемников и частные военные компании

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Киев продолжает вербовать иностранных наемников, наиболее активно рекрутируют афганских беженцев и боевиков ИГ* (запрещенная в РФ террористическая группировка), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Чтобы пополнить редеющие ряды вооруженных сил Украины киевский режим продолжает вербовать иностранных наемников. По данным Минобороны России, за рубежом уже было рекрутировано свыше 6,5 тысячи "солдат удачи" так называемых - из США, Британии, Израиля, Польши, Канады и Чехии", - сказала она в ходе брифинга в среду.
Пленный британский наёмник Эйден Эслин
Вчера, 05:02Специальная военная операция на Украине
Семья сдавшегося в плен в ДНР наемника надеется на его возвращение
"Есть даже граждане Бразилии и Южной Кореи. К началу июня число иностранных наемников сократилось почти вдвое. Кто-то погиб, кто-то одумался, кто-то вернулся домой, а кто-то попал в плен. Несмотря на это, вербовка наемников и так называемых "добровольцев" не прекращается - наиболее активно рекрутируют афганских беженцев и что тоже симптоматично - недобитых в Сирии игиловцев*", - добавила она.
"Собирают все радикальные элементы западных стран, лишь бы только не дать миру воцариться на украинской земле. Для их отбора и отправки на Украину привлекаются частные военные компании из США и Британии", - сказала она.
По словам Захаровой, ни о каких санкциях и рестрикциях в их адрес или заявлений о несоответствии их действий международному праву при этом речи не идет. "Молчат все: ОБСЕ, Совет Европы, все виды парламентских ассамблей европейских структур. Конечно, не просто молчит, а радостно молчит НАТО - все же идет по плану, война с их точки зрения на Украине должна продолжаться", - подчеркнула она.
* Запрещенная в России террористическая организация
Иностранные наемники во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 08:00
"Собрались со всего мира". Кто едет воевать на Украину
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала