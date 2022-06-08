https://ria.ru/20220608/naemniki-1793949697.html

Киев продолжает вербовать иностранных наемников, заявили в российском МИД

Киев продолжает вербовать иностранных наемников, заявили в российском МИД - РИА Новости, 08.06.2022

Киев продолжает вербовать иностранных наемников, заявили в российском МИД

Киев продолжает вербовать иностранных наемников, наиболее активно рекрутируют афганских беженцев и боевиков ИГ* (запрещенная в РФ террористическая группировка), РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T12:39

2022-06-08T12:39

2022-06-08T13:42

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Киев продолжает вербовать иностранных наемников, наиболее активно рекрутируют афганских беженцев и боевиков ИГ* (запрещенная в РФ террористическая группировка), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Чтобы пополнить редеющие ряды вооруженных сил Украины киевский режим продолжает вербовать иностранных наемников. По данным Минобороны России, за рубежом уже было рекрутировано свыше 6,5 тысячи "солдат удачи" так называемых - из США, Британии, Израиля, Польши, Канады и Чехии", - сказала она в ходе брифинга в среду."Есть даже граждане Бразилии и Южной Кореи. К началу июня число иностранных наемников сократилось почти вдвое. Кто-то погиб, кто-то одумался, кто-то вернулся домой, а кто-то попал в плен. Несмотря на это, вербовка наемников и так называемых "добровольцев" не прекращается - наиболее активно рекрутируют афганских беженцев и что тоже симптоматично - недобитых в Сирии игиловцев*", - добавила она."Собирают все радикальные элементы западных стран, лишь бы только не дать миру воцариться на украинской земле. Для их отбора и отправки на Украину привлекаются частные военные компании из США и Британии", - сказала она.По словам Захаровой, ни о каких санкциях и рестрикциях в их адрес или заявлений о несоответствии их действий международному праву при этом речи не идет. "Молчат все: ОБСЕ, Совет Европы, все виды парламентских ассамблей европейских структур. Конечно, не просто молчит, а радостно молчит НАТО - все же идет по плану, война с их точки зрения на Украине должна продолжаться", - подчеркнула она.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220608/plen-1793878687.html

https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в днр и лнр