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Наемник из Марокко признал вину по статье, предусматривающей смертную казнь
Наемник из Марокко признал вину по статье, предусматривающей смертную казнь - РИА Новости, 08.06.2022
Наемник из Марокко признал вину по статье, предусматривающей смертную казнь
Гражданин Марокко Саадун Брагим, воевавший на стороне Украины, в суде ДНР признал себя виновным в действиях, направленных на насильственный захват власти,... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T19:25
2022-06-08T19:25
2022-06-08T19:25
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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Гражданин Марокко Саадун Брагим, воевавший на стороне Украины, в суде ДНР признал себя виновным в действиях, направленных на насильственный захват власти, статья предусматривает смертную казнь, следует из видео Верховного суда ДНР.Преступления по статье 323 о насильственном захвате власти наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет, а при наличии отягчающих обстоятельств либо в военное время - смертной казнью с конфискацией имущества.В то же время Саадун Брагим не признал себя виновным по части 3 статьи 430 – "Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях".
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Заседание суда в ДНР, где граждане Британии и гражданин Марокко частично признали вину
Граждане Британии Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим частично признали вину в суде ДНР.
2022-06-08T19:25
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PT1M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, марокко, видео
Наемник из Марокко признал вину по статье, предусматривающей смертную казнь
Марокканец Саадун Брагим признал в ДНР вину по статье, предусматривающей смертную казнь