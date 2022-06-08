07:14 08.06.2022 (обновлено: 11:25 08.06.2022)
В Минвостокразвития рассказали об очереди из компаний в "русский офшор"
В Минвостокразвития рассказали об очереди из компаний в "русский офшор" в Приморье
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Приморского края / Перейти в фотобанкМост на остров Русский во Владивостоке
Мост на остров Русский во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 8 июн – РИА Новости. Пятнадцать компаний стоят в очереди на получение статуса резидента специального административного района (САР) на острове Русском во Владивостоке, сообщил глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков.
"Существенный и крупный приток мирового класса инвесторов в этот последний год происходит в режиме САР. У нас на сегодня семь крупных резидентов САР, в очереди стоят еще 15. И мы видим очевидно с учетом внешних событий, что привлекательность САР для таких ведущих российских компаний мирового уровня, как "Интеррос", "Полюс", "Еврохим", "Роснефть" и других, растет. Правительством были приняты решения, упрощающие размещение бизнесами своих подразделений в САР на острове Русском, в результате чего мы наблюдаем такой приток инвестиций", - сказал он журналистам.
Специальные административные районы созданы в России в 2018 году, когда был принят пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Они функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область).
В марте Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, допускающий возможность переезда в специальные административные районы РФ иностранных компаний, зарегистрированных до 1 марта 2022 года, и регистрации в них международных личных фондов граждан.