https://ria.ru/20220608/minvostokrazvitiya-1793883017.html

В Минвостокразвития рассказали об очереди из компаний в "русский офшор"

В Минвостокразвития рассказали об очереди из компаний в "русский офшор" - РИА Новости, 08.06.2022

В Минвостокразвития рассказали об очереди из компаний в "русский офшор"

Пятнадцать компаний стоят в очереди на получение статуса резидента специального административного района (САР) на острове Русском во Владивостоке, сообщил глава РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T07:14

2022-06-08T07:14

2022-06-08T11:25

экономика

россия

еврохим

роснефть

интеррос

министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 8 июн – РИА Новости. Пятнадцать компаний стоят в очереди на получение статуса резидента специального административного района (САР) на острове Русском во Владивостоке, сообщил глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков.Специальные административные районы созданы в России в 2018 году, когда был принят пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Они функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область).В марте Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, допускающий возможность переезда в специальные административные районы РФ иностранных компаний, зарегистрированных до 1 марта 2022 года, и регистрации в них международных личных фондов граждан.

https://ria.ru/20220527/kompanii-1791121575.html

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экономика, россия, еврохим, роснефть, интеррос, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)