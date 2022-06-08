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В Минвостокразвития рассказали об очереди из компаний в "русский офшор" - РИА Новости, 08.06.2022
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В Минвостокразвития рассказали об очереди из компаний в "русский офшор"
В Минвостокразвития рассказали об очереди из компаний в "русский офшор" - РИА Новости, 08.06.2022
В Минвостокразвития рассказали об очереди из компаний в "русский офшор"
Пятнадцать компаний стоят в очереди на получение статуса резидента специального административного района (САР) на острове Русском во Владивостоке, сообщил глава РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T07:14
2022-06-08T11:25
экономика
россия
еврохим
роснефть
интеррос
министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 8 июн – РИА Новости. Пятнадцать компаний стоят в очереди на получение статуса резидента специального административного района (САР) на острове Русском во Владивостоке, сообщил глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков.Специальные административные районы созданы в России в 2018 году, когда был принят пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Они функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область).В марте Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, допускающий возможность переезда в специальные административные районы РФ иностранных компаний, зарегистрированных до 1 марта 2022 года, и регистрации в них международных личных фондов граждан.
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экономика, россия, еврохим, роснефть, интеррос, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)
07:14 08.06.2022 (обновлено: 11:25 08.06.2022)
 
В Минвостокразвития рассказали об очереди из компаний в "русский офшор"

В Минвостокразвития рассказали об очереди из компаний в "русский офшор" в Приморье

© РИА Новости / Пресс-служба правительства Приморского края / Перейти в фотобанкМост на остров Русский во Владивостоке
Мост на остров Русский во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Приморского края
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Мост на остров Русский во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 8 июн – РИА Новости. Пятнадцать компаний стоят в очереди на получение статуса резидента специального административного района (САР) на острове Русском во Владивостоке, сообщил глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков.

"Существенный и крупный приток мирового класса инвесторов в этот последний год происходит в режиме САР. У нас на сегодня семь крупных резидентов САР, в очереди стоят еще 15. И мы видим очевидно с учетом внешних событий, что привлекательность САР для таких ведущих российских компаний мирового уровня, как "Интеррос", "Полюс", "Еврохим", "Роснефть" и других, растет. Правительством были приняты решения, упрощающие размещение бизнесами своих подразделений в САР на острове Русском, в результате чего мы наблюдаем такой приток инвестиций", - сказал он журналистам.

Специальные административные районы созданы в России в 2018 году, когда был принят пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Они функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область).
В марте Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, допускающий возможность переезда в специальные административные районы РФ иностранных компаний, зарегистрированных до 1 марта 2022 года, и регистрации в них международных личных фондов граждан.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 12:57
В Госдуму внесли проект о создании условий для переезда компаний в САРы
 
ЭкономикаРоссияЕвроХимРоснефтьИнтерросМинистерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России)
 
 
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