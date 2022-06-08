https://ria.ru/20220608/lavrov-1793979802.html

Слуцкий предупредил о возможности взаимности в ответ на инцидент с Лавровым

Слуцкий предупредил о возможности взаимности в ответ на инцидент с Лавровым - РИА Новости, 08.06.2022

Слуцкий предупредил о возможности взаимности в ответ на инцидент с Лавровым

Россия сделала выводы после инцидента с отказом пропустить самолет главы МИД РФ Сергея Лаврова, практику взаимности никто не отменял, заявил глава думского... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T13:52

2022-06-08T13:52

2022-06-08T13:52

россия

политика

евросоюз

сербия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

госдума рф

леонид слуцкий (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791131040_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0dea75ff8d1b749289f80ae8ecb62202.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россия сделала выводы после инцидента с отказом пропустить самолет главы МИД РФ Сергея Лаврова, практику взаимности никто не отменял, заявил глава думского международного комитета и глава ЛДПР Леонид Слуцкий.Сербское издание "Вечерне новости" опубликовало ранее фотографии решений МИД Болгарии, Северной Македонии и Черногории о запрете на пролет через их воздушное пространство правительственного самолета из России. Лавров в понедельник заявил, что ему жаль те страны, которые в ситуации с его визитом в Сербию, по сути, выступили в роли подпевал Западу. Он назвал немыслимой и возмутительной ситуацию вокруг его визита"Выводы, безусловно, российская сторона сделала. Насколько возможны ответные шаги, говорить не буду. Но в дипломатии, а мы все еще остаемся со всеми недружественными странами в дипломатических отношениях, практику взаимности никто не отменял", - сообщил Слуцкий РИА Новости.Также по его словам, последствия для этих стран уже присутствуют – это "в значительной степени потеря собственного суверенитета", инфляция и спад в национальной экономике из-за "слепого следования антироссийскому курсу Вашингтона"."Отговорки о том, что якобы этот демарш продиктован правилами ЕС и санкциями против РФ, - детский лепет. Очевидно, что это продолжение линии давления не только на Москву, но и на Белград", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20220606/vuchich-1793595141.html

https://ria.ru/20220607/balkany-1793564711.html

россия

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, политика, евросоюз, сербия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, госдума рф, леонид слуцкий (политик), санкции в отношении россии