12:13 08.06.2022 (обновлено: 12:52 08.06.2022)
Лавров назвал поведение Киева хамским
Глава МИД Лавров назвал поведение Киева хамским
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
АНКАРА, 8 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал хамским поведение украинских послов, которые позволяют себе давать оскорбительные характеристики главам иностранных государств.
"Если мое мнение хотите знать, то я уже комментировал подобное поведение. Меня тоже иногда упрекают в том, что я не сильно выбираю выражения, но все-таки сильные выражения, а другое дело смысл произносимого. А смысл произносимого многими украинскими послами - хамский, вплоть до характеристик, которые они берут на себя смелость давать главам государств и правительств тех стран, где они работают", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
"Считаю это неприемлемым. Мы касались сегодня этой темы коротко. У нас есть общее понимание, что лучше разговаривать прилично", - добавил министр.
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник ранее назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой" после того как он отказался ехать в Киев из-да отказа киевских властей принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.