https://ria.ru/20220608/lavrov-1793937939.html

Лавров назвал поведение Киева хамским

Лавров назвал поведение Киева хамским - РИА Новости, 08.06.2022

Лавров назвал поведение Киева хамским

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал хамским поведение украинских послов, которые позволяют себе давать оскорбительные характеристики главам... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T12:13

2022-06-08T12:13

2022-06-08T12:52

в мире

украина

сергей лавров

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АНКАРА, 8 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал хамским поведение украинских послов, которые позволяют себе давать оскорбительные характеристики главам иностранных государств."Если мое мнение хотите знать, то я уже комментировал подобное поведение. Меня тоже иногда упрекают в том, что я не сильно выбираю выражения, но все-таки сильные выражения, а другое дело смысл произносимого. А смысл произносимого многими украинскими послами - хамский, вплоть до характеристик, которые они берут на себя смелость давать главам государств и правительств тех стран, где они работают", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу."Считаю это неприемлемым. Мы касались сегодня этой темы коротко. У нас есть общее понимание, что лучше разговаривать прилично", - добавил министр.Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник ранее назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой" после того как он отказался ехать в Киев из-да отказа киевских властей принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

https://ria.ru/20220608/peregovory-1793944589.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, сергей лавров