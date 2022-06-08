Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал поведение Киева хамским - РИА Новости, 08.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220608/lavrov-1793937939.html
Лавров назвал поведение Киева хамским
Лавров назвал поведение Киева хамским - РИА Новости, 08.06.2022
Лавров назвал поведение Киева хамским
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал хамским поведение украинских послов, которые позволяют себе давать оскорбительные характеристики главам... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T12:13
2022-06-08T12:52
в мире
украина
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591578052_0:122:2977:1797_1920x0_80_0_0_4fbfa5d0de42bdb383b31ffc82960614.jpg
АНКАРА, 8 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал хамским поведение украинских послов, которые позволяют себе давать оскорбительные характеристики главам иностранных государств."Если мое мнение хотите знать, то я уже комментировал подобное поведение. Меня тоже иногда упрекают в том, что я не сильно выбираю выражения, но все-таки сильные выражения, а другое дело смысл произносимого. А смысл произносимого многими украинскими послами - хамский, вплоть до характеристик, которые они берут на себя смелость давать главам государств и правительств тех стран, где они работают", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу."Считаю это неприемлемым. Мы касались сегодня этой темы коротко. У нас есть общее понимание, что лучше разговаривать прилично", - добавил министр.Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник ранее назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой" после того как он отказался ехать в Киев из-да отказа киевских властей принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.
https://ria.ru/20220608/peregovory-1793944589.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591578052_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_09814e81ec17f83b4efdf0d4d822025b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сергей лавров
12:13 08.06.2022 (обновлено: 12:52 08.06.2022)
 
Лавров назвал поведение Киева хамским

Глава МИД Лавров назвал поведение Киева хамским

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 8 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал хамским поведение украинских послов, которые позволяют себе давать оскорбительные характеристики главам иностранных государств.
"Если мое мнение хотите знать, то я уже комментировал подобное поведение. Меня тоже иногда упрекают в том, что я не сильно выбираю выражения, но все-таки сильные выражения, а другое дело смысл произносимого. А смысл произносимого многими украинскими послами - хамский, вплоть до характеристик, которые они берут на себя смелость давать главам государств и правительств тех стран, где они работают", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
"Считаю это неприемлемым. Мы касались сегодня этой темы коротко. У нас есть общее понимание, что лучше разговаривать прилично", - добавил министр.
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник ранее назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой" после того как он отказался ехать в Киев из-да отказа киевских властей принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.
Мяч на стороне украинцев – Лавров о затянувшихся переговорах с Украиной - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Вчера, 12:32
Лавров оценил перспективы встречи Путина и Зеленского
 
В миреУкраинаСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала