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Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР из танка
Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР из танка - РИА Новости, 08.06.2022
Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР из танка
Украинские войска обстреляли населенный пункт Кременная в Луганской Народной Республике из танка, выпустив восемь снарядов, сообщило представительство ЛНР в... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T16:30
2022-06-08T16:30
2022-06-08T16:30
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
донбасс
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ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Кременная в Луганской Народной Республике из танка, выпустив восемь снарядов, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 13.05 с направления населенный пункт Приволье по населенному пункту Кременная с применением танка (восемь снарядов)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220604/zaschita-1793169408.html
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луганская народная республика, украина, донбасс
Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР из танка
В ЛНР сообщили, что украинские войска обстреляли Кременную из танка