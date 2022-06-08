https://ria.ru/20220608/koronavirus-1793919266.html

В Москве за сутки госпитализировали 133 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 133 человека с COVID-19 - РИА Новости, 08.06.2022

В Москве за сутки госпитализировали 133 человека с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 290 случаев COVID-19, умерли 15 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T11:11

2022-06-08T11:11

2022-06-08T11:11

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 290 случаев COVID-19, умерли 15 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 290, госпитализировано - 133 человека, выздоровели - 322 человека, 15 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 772 655 случаев коронавируса, выздоровели 2 581 920 человек, умерли 43 839 человек.

https://ria.ru/20220607/koronavirus-1793812601.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва