https://ria.ru/20220608/konstantinovka-1794117212.html
ВСУ оборудовали огневые позиции в Константиновке, не эвакуировав людей
ВСУ оборудовали огневые позиции в Константиновке, не эвакуировав людей - РИА Новости, 08.06.2022
ВСУ оборудовали огневые позиции в Константиновке, не эвакуировав людей
Украинские военные оборудовали опорные пункты и огневые позиции в доме культуры и техникуме в городе Константиновка (север ДНР, примерно в 30 километрах от... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T21:54
2022-06-08T21:54
2022-06-08T21:55
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
михаил мизинцев
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Украинские военные оборудовали опорные пункты и огневые позиции в доме культуры и техникуме в городе Константиновка (север ДНР, примерно в 30 километрах от Краматорска) – эвакуации жителей соседних домов не было, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Константиновке Донецкой Народной Республики в зданиях Дома культуры имени Ленина (улица Торецкая) и аграрного техникума (улица Учебная) военнослужащими ВСУ оборудованы опорные пункты и огневые позиции, при этом эвакуация жителей из близлежащих домов не осуществлялась", - сказал он.
https://ria.ru/20220608/provokatsiya-1794115345.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
21:54 08.06.2022 (обновлено: 21:55 08.06.2022)
ВСУ оборудовали огневые позиции в Константиновке, не эвакуировав людей
Минобороны: ВСУ оборудовали огневые позиции в Константиновке, не эвакуировав людей