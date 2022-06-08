https://ria.ru/20220608/konstantinovka-1794117212.html

ВСУ оборудовали огневые позиции в Константиновке, не эвакуировав людей

ВСУ оборудовали огневые позиции в Константиновке, не эвакуировав людей - РИА Новости, 08.06.2022

ВСУ оборудовали огневые позиции в Константиновке, не эвакуировав людей

Украинские военные оборудовали опорные пункты и огневые позиции в доме культуры и техникуме в городе Константиновка (север ДНР, примерно в 30 километрах от... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T21:54

2022-06-08T21:54

2022-06-08T21:55

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

михаил мизинцев

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Украинские военные оборудовали опорные пункты и огневые позиции в доме культуры и техникуме в городе Константиновка (север ДНР, примерно в 30 километрах от Краматорска) – эвакуации жителей соседних домов не было, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Константиновке Донецкой Народной Республики в зданиях Дома культуры имени Ленина (улица Торецкая) и аграрного техникума (улица Учебная) военнослужащими ВСУ оборудованы опорные пункты и огневые позиции, при этом эвакуация жителей из близлежащих домов не осуществлялась", - сказал он.

https://ria.ru/20220608/provokatsiya-1794115345.html

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)