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Мацуев и оркестр под управлением Гергиева откроют Конкурс имени Рахманинова - РИА Новости, 08.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220608/konkurs-1793968780.html
Мацуев и оркестр под управлением Гергиева откроют Конкурс имени Рахманинова
Мацуев и оркестр под управлением Гергиева откроют Конкурс имени Рахманинова - РИА Новости, 08.06.2022
Мацуев и оркестр под управлением Гергиева откроют Конкурс имени Рахманинова
На концерте-открытии Международного конкурса имени Рахманинова 15 июня выступит Денис Мацуев и Российский национальный молодежный симфонический оркестр под... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T13:32
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культура
новости культуры
денис мацуев
сергей рахманинов
москва
музыка
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. На концерте-открытии Международного конкурса имени Рахманинова 15 июня выступит Денис Мацуев и Российский национальный молодежный симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева, сообщили РИА Новости в пресс-службе.В этот вечер прозвучат "Симфонические танцы" и Третий фортепианный концерт Сергея Рахманинова. Солист – Денис Мацуев. Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова пройдет с 14 по 27 июня в Москве на сценах Московской консерватории, Концертного зала имени Чайковского и Концертного зала имени Рахманинова (Филармония-2).Конкурс был учрежден в 2021 году по предложению народного артиста России Дениса Мацуева в преддверии 150-летия со дня рождения Рахманинова.
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новости культуры, денис мацуев, сергей рахманинов, москва, музыка, знаменитости, валерий гергиев
13:32 08.06.2022 (обновлено: 13:33 08.06.2022)
 
Мацуев и оркестр под управлением Гергиева откроют Конкурс имени Рахманинова

Мацуев и молодежный оркестр под управлением Гергиева откроют Конкурс имени Рахманинова

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПианист Денис Мацуев выступает на концерте в честь российских спортсменов, выступавших на XXXII летних Олимпийских играх в Токио, на Красной площади в Москве
Пианист Денис Мацуев выступает на концерте в честь российских спортсменов, выступавших на XXXII летних Олимпийских играх в Токио, на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. На концерте-открытии Международного конкурса имени Рахманинова 15 июня выступит Денис Мацуев и Российский национальный молодежный симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
"У меня лично нет никаких сомнений, что наш конкурс подарит миру новые яркие имена. Ждем его начало с огромным нетерпением. Уверен, в Москве этим летом будет очень жарко!" — говорит Мацуев.
В этот вечер прозвучат "Симфонические танцы" и Третий фортепианный концерт Сергея Рахманинова. Солист – Денис Мацуев.
Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова пройдет с 14 по 27 июня в Москве на сценах Московской консерватории, Концертного зала имени Чайковского и Концертного зала имени Рахманинова (Филармония-2).
Конкурс был учрежден в 2021 году по предложению народного артиста России Дениса Мацуева в преддверии 150-летия со дня рождения Рахманинова.
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КультураНовости культурыДенис МацуевСергей РахманиновМоскваМузыкаЗнаменитостиВалерий Гергиев
 
 
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