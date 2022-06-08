https://ria.ru/20220608/konkurs-1793968780.html

Мацуев и оркестр под управлением Гергиева откроют Конкурс имени Рахманинова

Мацуев и оркестр под управлением Гергиева откроют Конкурс имени Рахманинова - РИА Новости, 08.06.2022

Мацуев и оркестр под управлением Гергиева откроют Конкурс имени Рахманинова

На концерте-открытии Международного конкурса имени Рахманинова 15 июня выступит Денис Мацуев и Российский национальный молодежный симфонический оркестр под... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T13:32

2022-06-08T13:32

2022-06-08T13:33

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. На концерте-открытии Международного конкурса имени Рахманинова 15 июня выступит Денис Мацуев и Российский национальный молодежный симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева, сообщили РИА Новости в пресс-службе.В этот вечер прозвучат "Симфонические танцы" и Третий фортепианный концерт Сергея Рахманинова. Солист – Денис Мацуев. Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова пройдет с 14 по 27 июня в Москве на сценах Московской консерватории, Концертного зала имени Чайковского и Концертного зала имени Рахманинова (Филармония-2).Конкурс был учрежден в 2021 году по предложению народного артиста России Дениса Мацуева в преддверии 150-летия со дня рождения Рахманинова.

https://ria.ru/20220608/festival-1793908414.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, денис мацуев, сергей рахманинов, москва, музыка, знаменитости, валерий гергиев