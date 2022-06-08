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Мацуев и оркестр под управлением Гергиева откроют Конкурс имени Рахманинова
Мацуев и оркестр под управлением Гергиева откроют Конкурс имени Рахманинова - РИА Новости, 08.06.2022
Мацуев и оркестр под управлением Гергиева откроют Конкурс имени Рахманинова
На концерте-открытии Международного конкурса имени Рахманинова 15 июня выступит Денис Мацуев и Российский национальный молодежный симфонический оркестр под... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T13:32
2022-06-08T13:32
2022-06-08T13:33
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. На концерте-открытии Международного конкурса имени Рахманинова 15 июня выступит Денис Мацуев и Российский национальный молодежный симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева, сообщили РИА Новости в пресс-службе.В этот вечер прозвучат "Симфонические танцы" и Третий фортепианный концерт Сергея Рахманинова. Солист – Денис Мацуев. Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова пройдет с 14 по 27 июня в Москве на сценах Московской консерватории, Концертного зала имени Чайковского и Концертного зала имени Рахманинова (Филармония-2).Конкурс был учрежден в 2021 году по предложению народного артиста России Дениса Мацуева в преддверии 150-летия со дня рождения Рахманинова.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, денис мацуев, сергей рахманинов, москва, музыка, знаменитости, валерий гергиев
13:32 08.06.2022 (обновлено: 13:33 08.06.2022)
Мацуев и оркестр под управлением Гергиева откроют Конкурс имени Рахманинова
Мацуев и молодежный оркестр под управлением Гергиева откроют Конкурс имени Рахманинова
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. На концерте-открытии Международного конкурса имени Рахманинова 15 июня выступит Денис Мацуев и Российский национальный молодежный симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
"У меня лично нет никаких сомнений, что наш конкурс подарит миру новые яркие имена. Ждем его начало с огромным нетерпением. Уверен, в Москве этим летом будет очень жарко!" — говорит Мацуев.
В этот вечер прозвучат "Симфонические танцы" и Третий фортепианный концерт Сергея Рахманинова. Солист – Денис Мацуев.
Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова пройдет с 14 по 27 июня в Москве на сценах Московской консерватории, Концертного зала имени Чайковского и Концертного зала имени Рахманинова (Филармония-2).
Конкурс был учрежден в 2021 году по предложению народного артиста России Дениса Мацуева в преддверии 150-летия со дня рождения Рахманинова.