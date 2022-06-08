https://ria.ru/20220608/konferentsiya-1794088424.html

На конференции законодателей Северо-Запада рассмотрено 40 соцвопросов

На конференции законодателей Северо-Запада рассмотрено 40 соцвопросов - РИА Новости, 08.06.2022

На конференции законодателей Северо-Запада рассмотрено 40 соцвопросов

Участники 61-й Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, открывшейся в Нарьян-Маре, рассмотрели 40 социальных вопросов, семь из которых... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T19:12

2022-06-08T19:12

2022-06-08T19:12

вологодская область

вологодская область

андрей луценко

законодательное собрание вологодской области

сзфо

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ВОЛОГДА, 8 июн - РИА Новости. Участники 61-й Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, открывшейся в Нарьян-Маре, рассмотрели 40 социальных вопросов, семь из которых представлены депутатами Заксобрания Вологодской области, сообщает пресс-служба регионального парламента.ПАЗСР была образована в 1994 году по инициативе Заксобрания Вологодской области, в нее входят парламенты всех 11 субъектов федерального округа. В этом году Ассоциацию вновь возглавляет Вологодская область, ее председателем избран спикер ЗСО Андрей Луценко.Рассмотренные сегодня депутатами вопросы касаются предоставления жилья детям-сиротам, зачисления приемных детей в образовательные организации, страховых пенсий и информирования населения о возможных противоправных действиях.По итогам Конференции будут подготовлены соответствующие обращения в федеральные органы власти.

https://ria.ru/20220525/lutsenko-1790562279.html

вологодская область

сзфо

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

вологодская область, андрей луценко, законодательное собрание вологодской области, сзфо