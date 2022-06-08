На конференции законодателей Северо-Запада рассмотрено 40 соцвопросов
© Фото : Председатель ЗСО Андрей Луценко/ВКонтактеПредседатель Заксобрания Вологодской области Андрей Луценко
Председатель Заксобрания Вологодской области Андрей Луценко
ВОЛОГДА, 8 июн - РИА Новости. Участники 61-й Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, открывшейся в Нарьян-Маре, рассмотрели 40 социальных вопросов, семь из которых представлены депутатами Заксобрания Вологодской области, сообщает пресс-служба регионального парламента.
ПАЗСР была образована в 1994 году по инициативе Заксобрания Вологодской области, в нее входят парламенты всех 11 субъектов федерального округа. В этом году Ассоциацию вновь возглавляет Вологодская область, ее председателем избран спикер ЗСО Андрей Луценко.
"Всего за 27 лет состоялась 61 конференция и 54 заседания Президиума ПАСЗР. Депутатами было рассмотрено 1007 вопросов, многие из них легли в основу федеральных законов или постановлений правительства страны", - отметил Луценко.
Рассмотренные сегодня депутатами вопросы касаются предоставления жилья детям-сиротам, зачисления приемных детей в образовательные организации, страховых пенсий и информирования населения о возможных противоправных действиях.
По итогам Конференции будут подготовлены соответствующие обращения в федеральные органы власти.