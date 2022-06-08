https://ria.ru/20220608/kara-murza-1794071532.html
Басманный суд продлил арест Кара-Мурзе*
Басманный суд продлил арест Кара-Мурзе* - РИА Новости, 08.06.2022
Басманный суд продлил арест Кара-Мурзе*
Басманный суд Москвы продлил срок ареста оппозиционера Владимира Кара-Мурзы* по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T17:34
2022-06-08T17:34
2022-06-08T17:34
владимир кара-мурза-младший
россия
происшествия
москва
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста оппозиционера Владимира Кара-Мурзы* по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в инстанции."Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей до 12 августа", - сказали в суде.По версии следствия, Владимир Кара-Мурза*, выступая 15 марта в палате представителей штата Аризона, "действуя по мотивам политической ненависти", давал "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, объектов социальной инфраструктуры, в том числе родильных домов, больниц и школ" на Украине.Следственный комитет России возбудил в отношении него уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ, максимальное наказание – от 5 до 10 лет лишения свободы.Басманный суд Москвы 22 апреля отправил Кара-Мурзу*, отбывавшего 15-дневный арест в спецприемнике за неповиновение сотруднику полиции, под стражу до 12 июня. В тот же вечер он оказался в обновленном реестре иноагентов Минюста.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20220607/rozysk-1793861564.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир кара-мурза-младший, россия, происшествия, москва, вооруженные силы рф
Басманный суд продлил арест Кара-Мурзе*
Басманный суд продлил до 12 августа арест политику Кара-Мурзе по делу о фейках о ВС России