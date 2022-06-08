https://ria.ru/20220608/istrebiteli-1793918917.html

В Токио объяснили, почему поднимали истребители над Японским морем

В Токио объяснили, почему поднимали истребители над Японским морем - РИА Новости, 08.06.2022

В Токио объяснили, почему поднимали истребители над Японским морем

Истребители военно-воздушных сил самообороны Японии были подняты по тревоге из-за полета четырех российских самолетов от Японского моря в сторону острова... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T11:09

2022-06-08T11:09

2022-06-08T11:14

в мире

япония

фумио кисида

хоккайдо

японское море

нато

войска воздушно-космической обороны

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573224827_0:186:2048:1338_1920x0_80_0_0_0b551b5e61e4cf9b8ad718e8e25888f0.jpg

ТОКИО, 8 июн - РИА Новости. Истребители военно-воздушных сил самообороны Японии были подняты по тревоге из-за полета четырех российских самолетов от Японского моря в сторону острова Хоккайдо, говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов министерства обороны Японии, опубликованном в среду."Ночью 7 июня, предположительно, четыре российских самолета пролетели от Японского моря и с западной стороны острова Хоккайдо на восток к воздушному пространству нашей страны. После чего, предположительно, два из них развернулись к западу от Хоккайдо, а два других ушли в сторону Сахалина. В связи с этим истребители военно-воздушных сил самообороны были подняты по тревоге", - говорится в сообщении.Согласно карте полетов, размещенной в том же сообщении, воздушное пространство Японии нарушено не было.Российская сторона не раз отмечала, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.По данным газеты "Асахи", в министерстве обороны считают такой полет российских самолетов необычным и связывают его с прошедшими в тот же день переговорами между председателем военного комитета НАТО адмиралом Робертом Бауэром и начальником Объединенного штаба сил самообороны Японии Кодзи Ямадзаки. Стороны договорились об укреплении сотрудничества. Визит происходит на фоне обсуждения возможного первого в истории Японии участия премьер-министра Фумио Кисиды в саммите НАТО в Испании.

https://ria.ru/20220608/more-1793877223.html

япония

хоккайдо

японское море

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, япония, фумио кисида, хоккайдо, японское море, нато, войска воздушно-космической обороны, россия