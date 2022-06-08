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В Токио объяснили, почему поднимали истребители над Японским морем - РИА Новости, 08.06.2022
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В Токио объяснили, почему поднимали истребители над Японским морем
В Токио объяснили, почему поднимали истребители над Японским морем - РИА Новости, 08.06.2022
В Токио объяснили, почему поднимали истребители над Японским морем
Истребители военно-воздушных сил самообороны Японии были подняты по тревоге из-за полета четырех российских самолетов от Японского моря в сторону острова... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T11:09
2022-06-08T11:14
в мире
япония
фумио кисида
хоккайдо
японское море
нато
войска воздушно-космической обороны
россия
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ТОКИО, 8 июн - РИА Новости. Истребители военно-воздушных сил самообороны Японии были подняты по тревоге из-за полета четырех российских самолетов от Японского моря в сторону острова Хоккайдо, говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов министерства обороны Японии, опубликованном в среду."Ночью 7 июня, предположительно, четыре российских самолета пролетели от Японского моря и с западной стороны острова Хоккайдо на восток к воздушному пространству нашей страны. После чего, предположительно, два из них развернулись к западу от Хоккайдо, а два других ушли в сторону Сахалина. В связи с этим истребители военно-воздушных сил самообороны были подняты по тревоге", - говорится в сообщении.Согласно карте полетов, размещенной в том же сообщении, воздушное пространство Японии нарушено не было.Российская сторона не раз отмечала, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.По данным газеты "Асахи", в министерстве обороны считают такой полет российских самолетов необычным и связывают его с прошедшими в тот же день переговорами между председателем военного комитета НАТО адмиралом Робертом Бауэром и начальником Объединенного штаба сил самообороны Японии Кодзи Ямадзаки. Стороны договорились об укреплении сотрудничества. Визит происходит на фоне обсуждения возможного первого в истории Японии участия премьер-министра Фумио Кисиды в саммите НАТО в Испании.
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япония
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в мире, япония, фумио кисида, хоккайдо, японское море, нато, войска воздушно-космической обороны, россия
11:09 08.06.2022 (обновлено: 11:14 08.06.2022)
 
В Токио объяснили, почему поднимали истребители над Японским морем

Минобороны Японии: истребители понимались из-за полета российских самолетов

CC BY 2.0 / Ronnie Macdonald / Kawasaki P-1Японский патрульный самолет Kawasaki P-1
Японский патрульный самолет Kawasaki P-1 - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
CC BY 2.0 / Ronnie Macdonald / Kawasaki P-1
Японский патрульный самолет Kawasaki P-1. Архивное фото
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ТОКИО, 8 июн - РИА Новости. Истребители военно-воздушных сил самообороны Японии были подняты по тревоге из-за полета четырех российских самолетов от Японского моря в сторону острова Хоккайдо, говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов министерства обороны Японии, опубликованном в среду.
"Ночью 7 июня, предположительно, четыре российских самолета пролетели от Японского моря и с западной стороны острова Хоккайдо на восток к воздушному пространству нашей страны. После чего, предположительно, два из них развернулись к западу от Хоккайдо, а два других ушли в сторону Сахалина. В связи с этим истребители военно-воздушных сил самообороны были подняты по тревоге", - говорится в сообщении.
Согласно карте полетов, размещенной в том же сообщении, воздушное пространство Японии нарушено не было.
Российская сторона не раз отмечала, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
По данным газеты "Асахи", в министерстве обороны считают такой полет российских самолетов необычным и связывают его с прошедшими в тот же день переговорами между председателем военного комитета НАТО адмиралом Робертом Бауэром и начальником Объединенного штаба сил самообороны Японии Кодзи Ямадзаки. Стороны договорились об укреплении сотрудничества. Визит происходит на фоне обсуждения возможного первого в истории Японии участия премьер-министра Фумио Кисиды в саммите НАТО в Испании.
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В миреЯпонияФумио КисидаХоккайдоЯпонское мореНАТОВойска воздушно-космической обороныРоссия
 
 
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