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Путин и президент Ирана обсудили иранскую ядерную программу - РИА Новости, 08.06.2022
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Путин и президент Ирана обсудили иранскую ядерную программу
Путин и президент Ирана обсудили иранскую ядерную программу - РИА Новости, 08.06.2022
Путин и президент Ирана обсудили иранскую ядерную программу
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси во время телефонного разговора отметили необходимость продолжения дипломатических усилий для... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T15:46
2022-06-08T15:46
оон
в мире
владимир путин
ибрахим раиси
иран
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси во время телефонного разговора отметили необходимость продолжения дипломатических усилий для достижения договоренности по иранской ядерной программе, сообщает пресс-служба Кремля."При рассмотрении ситуации вокруг иранской ядерной программы отмечена необходимость продолжения дипломатических усилий с целью достижения окончательной договоренности, которая позволила бы обеспечить сохранение и полноценное выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий и одобрившей его резолюции Совета Безопасности ООН 2231 от 20 июля 2015 года", - говорится в сообщении.
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оон, в мире, владимир путин, ибрахим раиси, иран
15:46 08.06.2022
 
Путин и президент Ирана обсудили иранскую ядерную программу

Путин и президент Ирана Раиси отметили необходимость дипусилий по иранской ядерной сделке

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси во время телефонного разговора отметили необходимость продолжения дипломатических усилий для достижения договоренности по иранской ядерной программе, сообщает пресс-служба Кремля.
"При рассмотрении ситуации вокруг иранской ядерной программы отмечена необходимость продолжения дипломатических усилий с целью достижения окончательной договоренности, которая позволила бы обеспечить сохранение и полноценное выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий и одобрившей его резолюции Совета Безопасности ООН 2231 от 20 июля 2015 года", - говорится в сообщении.
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