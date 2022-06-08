https://ria.ru/20220608/iran-1794029360.html
Путин и президент Ирана обсудили иранскую ядерную программу
Путин и президент Ирана обсудили иранскую ядерную программу - РИА Новости, 08.06.2022
Путин и президент Ирана обсудили иранскую ядерную программу
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси во время телефонного разговора отметили необходимость продолжения дипломатических усилий для... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T15:46
2022-06-08T15:46
2022-06-08T15:46
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси во время телефонного разговора отметили необходимость продолжения дипломатических усилий для достижения договоренности по иранской ядерной программе, сообщает пресс-служба Кремля."При рассмотрении ситуации вокруг иранской ядерной программы отмечена необходимость продолжения дипломатических усилий с целью достижения окончательной договоренности, которая позволила бы обеспечить сохранение и полноценное выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий и одобрившей его резолюции Совета Безопасности ООН 2231 от 20 июля 2015 года", - говорится в сообщении.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, в мире, владимир путин, ибрахим раиси, иран
Путин и президент Ирана обсудили иранскую ядерную программу
Путин и президент Ирана Раиси отметили необходимость дипусилий по иранской ядерной сделке