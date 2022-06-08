https://ria.ru/20220608/iran-1794029360.html

Путин и президент Ирана обсудили иранскую ядерную программу

Путин и президент Ирана обсудили иранскую ядерную программу - РИА Новости, 08.06.2022

Путин и президент Ирана обсудили иранскую ядерную программу

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси во время телефонного разговора отметили необходимость продолжения дипломатических усилий для... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T15:46

2022-06-08T15:46

2022-06-08T15:46

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси во время телефонного разговора отметили необходимость продолжения дипломатических усилий для достижения договоренности по иранской ядерной программе, сообщает пресс-служба Кремля."При рассмотрении ситуации вокруг иранской ядерной программы отмечена необходимость продолжения дипломатических усилий с целью достижения окончательной договоренности, которая позволила бы обеспечить сохранение и полноценное выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий и одобрившей его резолюции Совета Безопасности ООН 2231 от 20 июля 2015 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220606/iran-1793498609.html

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оон, в мире, владимир путин, ибрахим раиси, иран