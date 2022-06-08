https://ria.ru/20220608/ipoteka-1793977396.html

РБК: российские банки сократили выдачу ипотеки до минимума 2017 года

РБК: российские банки сократили выдачу ипотеки до минимума 2017 года - РИА Новости, 08.06.2022

РБК: российские банки сократили выдачу ипотеки до минимума 2017 года

Выдача ипотечных кредитов в России сократилась до минимальных показателей 2017 года, пишет РБК со ссылкой на данные аналитической компании Frang RG. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T13:46

2022-06-08T13:46

2022-06-08T13:46

экономика

ипотека

россия

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Выдача ипотечных кредитов в России сократилась до минимальных показателей 2017 года, пишет РБК со ссылкой на данные аналитической компании Frang RG.По информации СМИ, российские банки за май оформили рекордно мало кредитов на жилье — провели порядка 31 с половиной тысячи операций на 119,4 миллиарда рублей. Эта сумма оказалась самой маленькой с февраля 2017 года, а количество заключенных сделок стало минимальным за все время исследований этого показателя в Frank RG — с 2014-го."Такого сжатия в ипотеке не наблюдалось ни на пике пандемии коронавируса весной 2020 года, ни в апреле этого, когда новый спад на этом рынке только наметился", — отметили в РБК.Как уточнили аналитики, спад ипотечного кредитования в России наметился с апреля и предпосылок для прекращения падения эксперты не наблюдают. Причиной считают внеплановое повышение Центробанком ключевой ставки в конце февраля и ставки по основным льготным программам кредитования в марте, что повлияло на рост банковских ставок по кредитам.Ранее Банк России на внеочередном заседании 26 мая снизил ключевую ставку сразу на три процентных пункта — до 11% годовых, —допустив возможность ее снижения на ближайших заседаниях. Следующее плановое заседание по этой теме состоится 10 июня.

https://realty.ria.ru/20220603/analitika-1792681234.html

https://realty.ria.ru/20220602/ipoteka-1792667154.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, ипотека, россия