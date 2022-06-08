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РБК: российские банки сократили выдачу ипотеки до минимума 2017 года - РИА Новости, 08.06.2022
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РБК: российские банки сократили выдачу ипотеки до минимума 2017 года
РБК: российские банки сократили выдачу ипотеки до минимума 2017 года - РИА Новости, 08.06.2022
РБК: российские банки сократили выдачу ипотеки до минимума 2017 года
Выдача ипотечных кредитов в России сократилась до минимальных показателей 2017 года, пишет РБК со ссылкой на данные аналитической компании Frang RG. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T13:46
2022-06-08T13:46
экономика
ипотека
россия
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Выдача ипотечных кредитов в России сократилась до минимальных показателей 2017 года, пишет РБК со ссылкой на данные аналитической компании Frang RG.По информации СМИ, российские банки за май оформили рекордно мало кредитов на жилье — провели порядка 31 с половиной тысячи операций на 119,4 миллиарда рублей. Эта сумма оказалась самой маленькой с февраля 2017 года, а количество заключенных сделок стало минимальным за все время исследований этого показателя в Frank RG — с 2014-го."Такого сжатия в ипотеке не наблюдалось ни на пике пандемии коронавируса весной 2020 года, ни в апреле этого, когда новый спад на этом рынке только наметился", — отметили в РБК.Как уточнили аналитики, спад ипотечного кредитования в России наметился с апреля и предпосылок для прекращения падения эксперты не наблюдают. Причиной считают внеплановое повышение Центробанком ключевой ставки в конце февраля и ставки по основным льготным программам кредитования в марте, что повлияло на рост банковских ставок по кредитам.Ранее Банк России на внеочередном заседании 26 мая снизил ключевую ставку сразу на три процентных пункта — до 11% годовых, —допустив возможность ее снижения на ближайших заседаниях. Следующее плановое заседание по этой теме состоится 10 июня.
https://realty.ria.ru/20220603/analitika-1792681234.html
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экономика, ипотека, россия
13:46 08.06.2022
 
РБК: российские банки сократили выдачу ипотеки до минимума 2017 года

РБК: выдача ипотеки в российских банках упала в мае до минимума 2017 года

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкКонсультирование клиента по условиям ипотечного кредитования в Тамбовского отделения ПАО "Сбербанк"
Консультирование клиента по условиям ипотечного кредитования в Тамбовского отделения ПАО Сбербанк - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Консультирование клиента по условиям ипотечного кредитования в Тамбовского отделения ПАО "Сбербанк"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Выдача ипотечных кредитов в России сократилась до минимальных показателей 2017 года, пишет РБК со ссылкой на данные аналитической компании Frang RG.
По информации СМИ, российские банки за май оформили рекордно мало кредитов на жилье — провели порядка 31 с половиной тысячи операций на 119,4 миллиарда рублей. Эта сумма оказалась самой маленькой с февраля 2017 года, а количество заключенных сделок стало минимальным за все время исследований этого показателя в Frank RG — с 2014-го.
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"Такого сжатия в ипотеке не наблюдалось ни на пике пандемии коронавируса весной 2020 года, ни в апреле этого, когда новый спад на этом рынке только наметился", — отметили в РБК.
Как уточнили аналитики, спад ипотечного кредитования в России наметился с апреля и предпосылок для прекращения падения эксперты не наблюдают. Причиной считают внеплановое повышение Центробанком ключевой ставки в конце февраля и ставки по основным льготным программам кредитования в марте, что повлияло на рост банковских ставок по кредитам.
Ранее Банк России на внеочередном заседании 26 мая снизил ключевую ставку сразу на три процентных пункта — до 11% годовых, —допустив возможность ее снижения на ближайших заседаниях. Следующее плановое заседание по этой теме состоится 10 июня.
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