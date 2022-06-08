https://ria.ru/20220608/inflyatsiya-1794098130.html

В России замедлилась продовольственная инфляция

В России замедлилась продовольственная инфляция - РИА Новости, 08.06.2022

В России замедлилась продовольственная инфляция

Продовольственная инфляция в России в мае составила 0,6% против 2,87% в апреле текущего года, в годовом выражении темпы роста цен на продовольствие сопоставимы... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T19:32

2022-06-08T19:32

2022-06-08T19:32

экономика

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Продовольственная инфляция в России в мае составила 0,6% против 2,87% в апреле текущего года, в годовом выражении темпы роста цен на продовольствие сопоставимы - 20,05% против 20,48% месяцем ранее, следует из материалов Росстата.Продовольственные товары в прошлом месяце по сравнению с декабрем 2021 года подорожали на 13,79%. Непродовольственные товары в мае подешевели на 0,09% (в годовом выражении подорожали на 19,2%, к декабрю - на 13,37%). Без учета плодоовощной продукции цены на продовольствие в мае выросли на 1,04% к апрелю (по сравнению с маем прошлого года - на 19,2%, к декабрю 2021 года - на 12,2%). Цены на плодоовощную продукцию понизились на 2,21% к апрелю, по сравнению с маем 2021 года рост составил 26,35%, а по сравнению с декабрем цены выросли на 25,35%.Согласно данным статведомства, из наблюдаемых позиций больше всего в мае подорожало подсолнечное масло (на 1,81%), на втором и третьем месте - крупы и бобовые (рост на 1,69%) и молоко и молочная продукция (на 1,41%). Хлеб с хлебобулочными изделиями стали дороже на 1,31%, макаронные изделия - на 0,04%, сливочное масло - на 0,63%.Рыба и пищевые морепродукты в мае по сравнению с апрелем стали стоить на 1,14% дороже, мясо и птица - прибавили лишь 0,01%. Из подешевевших продуктов - куриные яйца (минус 11,64%) и сахар-песок (минус 3,26%). Цена на алкогольные напитки в мае повысилась на 1,05% по сравнению с апрелем.Росстат уточняет, что в мае выросла цена на овсяную и перловую крупы (на 3,5%), на манную крупу (на 2,8%), на рис (на 2,4%), также подорожали овсяные хлопья "Геркулес" (на 2,2%), горох и фасоль (на 2,1%), пшено (на 0,9%) и гречка (на 0,7%). Подорожали маргарин (на 5,2%) и соль (на 3,3%), икра лососевых рыб подешевела на 0,1%.

https://ria.ru/20220607/inflyatsiya-1793728544.html

https://ria.ru/20220608/benzin-1794094610.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия