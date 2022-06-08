https://ria.ru/20220608/inflyatsiya-1794098130.html
В России замедлилась продовольственная инфляция
В России замедлилась продовольственная инфляция - РИА Новости, 08.06.2022
В России замедлилась продовольственная инфляция
Продовольственная инфляция в России в мае составила 0,6% против 2,87% в апреле текущего года, в годовом выражении темпы роста цен на продовольствие сопоставимы... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T19:32
2022-06-08T19:32
2022-06-08T19:32
экономика
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754504840_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_8a847b2f9bd75f6a0b6018ab8c99e13c.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Продовольственная инфляция в России в мае составила 0,6% против 2,87% в апреле текущего года, в годовом выражении темпы роста цен на продовольствие сопоставимы - 20,05% против 20,48% месяцем ранее, следует из материалов Росстата.Продовольственные товары в прошлом месяце по сравнению с декабрем 2021 года подорожали на 13,79%. Непродовольственные товары в мае подешевели на 0,09% (в годовом выражении подорожали на 19,2%, к декабрю - на 13,37%). Без учета плодоовощной продукции цены на продовольствие в мае выросли на 1,04% к апрелю (по сравнению с маем прошлого года - на 19,2%, к декабрю 2021 года - на 12,2%). Цены на плодоовощную продукцию понизились на 2,21% к апрелю, по сравнению с маем 2021 года рост составил 26,35%, а по сравнению с декабрем цены выросли на 25,35%.Согласно данным статведомства, из наблюдаемых позиций больше всего в мае подорожало подсолнечное масло (на 1,81%), на втором и третьем месте - крупы и бобовые (рост на 1,69%) и молоко и молочная продукция (на 1,41%). Хлеб с хлебобулочными изделиями стали дороже на 1,31%, макаронные изделия - на 0,04%, сливочное масло - на 0,63%.Рыба и пищевые морепродукты в мае по сравнению с апрелем стали стоить на 1,14% дороже, мясо и птица - прибавили лишь 0,01%. Из подешевевших продуктов - куриные яйца (минус 11,64%) и сахар-песок (минус 3,26%). Цена на алкогольные напитки в мае повысилась на 1,05% по сравнению с апрелем.Росстат уточняет, что в мае выросла цена на овсяную и перловую крупы (на 3,5%), на манную крупу (на 2,8%), на рис (на 2,4%), также подорожали овсяные хлопья "Геркулес" (на 2,2%), горох и фасоль (на 2,1%), пшено (на 0,9%) и гречка (на 0,7%). Подорожали маргарин (на 5,2%) и соль (на 3,3%), икра лососевых рыб подешевела на 0,1%.
https://ria.ru/20220607/inflyatsiya-1793728544.html
https://ria.ru/20220608/benzin-1794094610.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754504840_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_f379265a920b44754271a65022d565e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия
В России замедлилась продовольственная инфляция
Росстат: продовольственная инфляция в России в мае замедлилась до 0,6% с 2,87% в апреле
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости.
Продовольственная инфляция в России в мае составила 0,6% против 2,87% в апреле текущего года, в годовом выражении темпы роста цен на продовольствие сопоставимы - 20,05% против 20,48% месяцем ранее, следует из материалов
Росстата.
Продовольственные товары в прошлом месяце по сравнению с декабрем 2021 года подорожали на 13,79%. Непродовольственные товары в мае подешевели на 0,09% (в годовом выражении подорожали на 19,2%, к декабрю - на 13,37%). Без учета плодоовощной продукции цены на продовольствие в мае выросли на 1,04% к апрелю (по сравнению с маем прошлого года - на 19,2%, к декабрю 2021 года - на 12,2%). Цены на плодоовощную продукцию понизились на 2,21% к апрелю, по сравнению с маем 2021 года рост составил 26,35%, а по сравнению с декабрем цены выросли на 25,35%.
Согласно данным статведомства, из наблюдаемых позиций больше всего в мае подорожало подсолнечное масло (на 1,81%), на втором и третьем месте - крупы и бобовые (рост на 1,69%) и молоко и молочная продукция (на 1,41%). Хлеб с хлебобулочными изделиями стали дороже на 1,31%, макаронные изделия - на 0,04%, сливочное масло - на 0,63%.
Рыба и пищевые морепродукты в мае по сравнению с апрелем стали стоить на 1,14% дороже, мясо и птица - прибавили лишь 0,01%. Из подешевевших продуктов - куриные яйца (минус 11,64%) и сахар-песок (минус 3,26%). Цена на алкогольные напитки в мае повысилась на 1,05% по сравнению с апрелем.
Росстат
уточняет, что в мае выросла цена на овсяную и перловую крупы (на 3,5%), на манную крупу (на 2,8%), на рис (на 2,4%), также подорожали овсяные хлопья "Геркулес" (на 2,2%), горох и фасоль (на 2,1%), пшено (на 0,9%) и гречка (на 0,7%). Подорожали маргарин (на 5,2%) и соль (на 3,3%), икра лососевых рыб подешевела на 0,1%.