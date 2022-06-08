https://ria.ru/20220608/gumpomosch-1794117586.html
Россия с марта доставила на Украину около 28 тысяч тонн гумпомощи
Россия с марта доставила на Украину около 28 тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 08.06.2022
Россия с марта доставила на Украину около 28 тысяч тонн гумпомощи
Россия со 2 марта доставила на Украину почти 28 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T21:59
2022-06-08T21:59
2022-06-08T21:59
специальная военная операция на украине
украина
херсонская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
гуманитарная помощь
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россия со 2 марта доставила на Украину почти 28 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная со 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 27 976,7 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1 130 гуманитарных акций", - сказал Мизинцев.По словам генерала, за сутки проведено восемь гуманитарных акций в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках, мирному населению передали 642 тонны гуманитарной помощи.В среду проводятся восемь акций в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях, людям передадут 537 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.
https://ria.ru/20220605/donbass-1793285575.html
украина
херсонская область
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украина, херсонская область , луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, гуманитарная помощь
Россия с марта доставила на Украину около 28 тысяч тонн гумпомощи
Минобороны: Россия с марта доставила на Украину около 28 тысяч тонн гуманитарной помощи