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Россия с марта доставила на Украину около 28 тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 08.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220608/gumpomosch-1794117586.html
Россия с марта доставила на Украину около 28 тысяч тонн гумпомощи
Россия с марта доставила на Украину около 28 тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 08.06.2022
Россия с марта доставила на Украину около 28 тысяч тонн гумпомощи
Россия со 2 марта доставила на Украину почти 28 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T21:59
2022-06-08T21:59
специальная военная операция на украине
украина
херсонская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
гуманитарная помощь
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россия со 2 марта доставила на Украину почти 28 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная со 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 27 976,7 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1 130 гуманитарных акций", - сказал Мизинцев.По словам генерала, за сутки проведено восемь гуманитарных акций в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках, мирному населению передали 642 тонны гуманитарной помощи.В среду проводятся восемь акций в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях, людям передадут 537 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.
https://ria.ru/20220605/donbass-1793285575.html
украина
херсонская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
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украина, херсонская область , луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, гуманитарная помощь
21:59 08.06.2022
 
Россия с марта доставила на Украину около 28 тысяч тонн гумпомощи

Минобороны: Россия с марта доставила на Украину около 28 тысяч тонн гуманитарной помощи

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкОтправка вагона с гуманитарной помощью жителям ДНР и ЛНР
Отправка вагона с гуманитарной помощью жителям ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Отправка вагона с гуманитарной помощью жителям ДНР и ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россия со 2 марта доставила на Украину почти 28 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная со 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 27 976,7 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1 130 гуманитарных акций", - сказал Мизинцев.
По словам генерала, за сутки проведено восемь гуманитарных акций в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках, мирному населению передали 642 тонны гуманитарной помощи.
В среду проводятся восемь акций в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях, людям передадут 537 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.
Машины с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
5 июня, 15:51
Экоактивисты доставили в ДНР гуманитарную помощь ко Дню эколога
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаХерсонская областьЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссияГуманитарная помощь
 
 
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