https://ria.ru/20220608/gumpomosch-1794117586.html

Россия с марта доставила на Украину около 28 тысяч тонн гумпомощи

Россия с марта доставила на Украину около 28 тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 08.06.2022

Россия с марта доставила на Украину около 28 тысяч тонн гумпомощи

Россия со 2 марта доставила на Украину почти 28 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T21:59

2022-06-08T21:59

2022-06-08T21:59

специальная военная операция на украине

украина

херсонская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

гуманитарная помощь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786119273_0:211:3176:1998_1920x0_80_0_0_1dcfa7beefd461242960feacaec42a3f.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россия со 2 марта доставила на Украину почти 28 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная со 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 27 976,7 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1 130 гуманитарных акций", - сказал Мизинцев.По словам генерала, за сутки проведено восемь гуманитарных акций в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках, мирному населению передали 642 тонны гуманитарной помощи.В среду проводятся восемь акций в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях, людям передадут 537 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.

https://ria.ru/20220605/donbass-1793285575.html

украина

херсонская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, херсонская область , луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, гуманитарная помощь