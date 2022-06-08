https://ria.ru/20220608/golosovanie-1793988276.html
Регионы сами смогут принимать решение о сроках голосования
Регионы сами смогут принимать решение о сроках голосования - РИА Новости, 08.06.2022
Регионы сами смогут принимать решение о сроках голосования
Регионы, в которых проходит избирательная кампания в 2022 году, будут самостоятельно принимать решение о проведении многодневного голосования на выборах или... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T14:16
2022-06-08T14:16
2022-06-08T14:17
политика
цик рф
элла памфилова
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Регионы, в которых проходит избирательная кампания в 2022 году, будут самостоятельно принимать решение о проведении многодневного голосования на выборах или голосования одним днем, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова."Я бы хотела подчеркнуть самое главное … регионы - мы не будем, мы не принимаем сейчас решение (о многодневном голосовании для них) Одно дело - была федеральная кампания, тогда мы принимали решение, в каком формате, и в каком режиме применять или не применять многодневное голосование. Обосновывали теми или иными обстоятельствами. В данном случае в преддверии единого дня голосования сейчас сами регионы - это их право, решение о том, проводить выборы в один день или многодневное голосование. (Решение) будут принимать те комиссии, которые организуют те или иные уровни выборов", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК России. Она добавила, что необходимая правовая база для проведения голосования на региональных выборах 2022 года, которые предполагаются 11 сентября, в один день есть."Мы все знаем, что традиционно в соответствии с законом голосование у нас на выборах проводится в один день, в воскресенье. Он и есть - единый день голосования - в данном случае 11 сентября. В этом году мы, как и все, считаем, его основным днём голосования. И сейчас вся необходимая правовая база для того, чтобы проводить голосование в один день, есть и ничего дополнительного сейчас рассматривать не надо", - сказала Памфилова.
https://ria.ru/20220607/onlayn-golosovanie-1793819850.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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политика, цик рф, элла памфилова
14:16 08.06.2022 (обновлено: 14:17 08.06.2022)
Регионы сами смогут принимать решение о сроках голосования
Глава ЦИК Памфилова: регионы смогут сами выбирать сроки проведения голосования
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Регионы, в которых проходит избирательная кампания в 2022 году, будут самостоятельно принимать решение о проведении многодневного голосования на выборах или голосования одним днем, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.
"Я бы хотела подчеркнуть самое главное … регионы - мы не будем, мы не принимаем сейчас решение (о многодневном голосовании для них) Одно дело - была федеральная кампания, тогда мы принимали решение, в каком формате, и в каком режиме применять или не применять многодневное голосование. Обосновывали теми или иными обстоятельствами. В данном случае в преддверии единого дня голосования сейчас сами регионы - это их право, решение о том, проводить выборы в один день или многодневное голосование. (Решение) будут принимать те комиссии, которые организуют те или иные уровни выборов", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК России
.
Она добавила, что необходимая правовая база для проведения голосования на региональных выборах 2022 года, которые предполагаются 11 сентября, в один день есть.
"Мы все знаем, что традиционно в соответствии с законом голосование у нас на выборах проводится в один день, в воскресенье. Он и есть - единый день голосования - в данном случае 11 сентября. В этом году мы, как и все, считаем, его основным днём голосования. И сейчас вся необходимая правовая база для того, чтобы проводить голосование в один день, есть и ничего дополнительного сейчас рассматривать не надо", - сказала Памфилова.