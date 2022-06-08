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Международный форум к 350-летию Петра I пройдет в Москве

Международный форум к 350-летию Петра I пройдет в Москве - РИА Новости, 08.06.2022

Международный форум к 350-летию Петра I пройдет в Москве

Вопросы, посвященные изучению и популяризации истории России, а также сохранению культурной и исторической памяти о Петре I, обсудят на международном форуме... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T06:19

2022-06-08T06:19

2022-06-08T06:19

культура

российское историческое общество

ольга любимова

сергей нарышкин

россия

новости культуры

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Вопросы, посвященные изучению и популяризации истории России, а также сохранению культурной и исторической памяти о Петре I, обсудят на международном форуме "История для будущего. Образ Петра", который открывается сегодня в Москве накануне 350-летия со дня рождения императора.На панельных дискуссиях участники мероприятия будут говорить об актуальности наследия Петра в современном мире, методах и характере его преобразований, обсудят решающее влияние нашей страны на европейскую и мировую политику за 350-летний период. Затронут также тему отражения петровской эпохи в отечественной и мировой культуре.Событие поможет определить взгляд современников на личность Петра, на значение его реформ не только для России, но и для всего мира. Гости смогут обсудить свое видение с докладчиками, что предусматривает концепция мероприятия.На форум приглашены помощник президента Владимир Мединский, митрополит Псковский и Порховский Тихон, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, министр культуры Ольга Любимова, министр просвещения Сергей Кравцов, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Гостями станут ученые и политики, педагоги, лидеры общественного мнения, в том числе международные представители из Армении, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Молдавии, Киргизии, Таджикистана.Форум откроет пленарное заседание "Актуальность образа Петра I для современной России". Затем состоится панельная дискуссия "Культурное наследие Петровской эпохи", на которой предполагается обсудить отражение образа Петра I и петровской эпохи в отечественной и мировой культуре.Также в программе — панельная дискуссия "Россия в мире и Россия с миром: XVIII – XXI вв.", которая посвящена теме преемственности основных направлений развития России: от Русского царства – Российской империи – СССР – до Российской Федерации. Участниками дискуссии будет обсуждаться решающее влияние России на европейскую и мировую политику за 350-летний период, взаимовлияние культур и экономик.Еще одна панельная дискуссия "Реформы Петра I: история, традиции, мифы" будет посвящена обсуждению образа императора как преобразователя, круто изменившего ход российской истории.Кроме того, на форуме Владимир Мединский выступит с лекцией, посвященной 350-летию Петра I.Организаторы мероприятия – Российское военно-историческое общество, Агентство развития внутреннего туризма. Событие пройдет при поддержке министерства культуры Российской Федерации. В числе партнеров форума - РИА Новости, Russia Today, Sputnik.

https://ria.ru/20220603/petri-1792930449.html

https://ria.ru/20220607/muzey-1793748511.html

https://ria.ru/20220603/vystavka-1792900407.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

российское историческое общество, ольга любимова, сергей нарышкин, россия, новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)