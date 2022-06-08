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На "горячую линию" за сутки поступило 57 обращений об эвакуации с Украины - РИА Новости, 08.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220608/evakuatsiya-1794119848.html
На "горячую линию" за сутки поступило 57 обращений об эвакуации с Украины
На "горячую линию" за сутки поступило 57 обращений об эвакуации с Украины - РИА Новости, 08.06.2022
На "горячую линию" за сутки поступило 57 обращений об эвакуации с Украины
За прошедшие сутки на "горячую линию" поступило 57 обращений с просьбой об эвакуации из неподконтрольных РФ районов Украины, сообщил в среду руководитель... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T22:18
2022-06-08T22:18
специальная военная операция на украине
херсонская область
луганская народная республика
россия
украина
донецкая народная республика
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. За прошедшие сутки на "горячую линию" поступило 57 обращений с просьбой об эвакуации из неподконтрольных РФ районов Украины, сообщил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."За прошедшие сутки на "горячую линию" Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации поступило 57 обращений с просьбами об эвакуации в Россию, на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2757724 таких обращений из 2137 населенных пунктов Украины", - сообщил он.
https://ria.ru/20220524/bezhentsy-1790291033.html
херсонская область
луганская народная республика
россия
украина
донецкая народная республика
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херсонская область , луганская народная республика, россия, украина, донецкая народная республика
22:18 08.06.2022
 
На "горячую линию" за сутки поступило 57 обращений об эвакуации с Украины

Минобороны: на "горячую линию" за сутки поступило 57 обращений об эвакуации с Украины

© РИА Новости / Перейти в фотобанкКолонна автобусов с беженцами на пункте пропуска в Белгородской области
Колонна автобусов с беженцами на пункте пропуска в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
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Колонна автобусов с беженцами на пункте пропуска в Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. За прошедшие сутки на "горячую линию" поступило 57 обращений с просьбой об эвакуации из неподконтрольных РФ районов Украины, сообщил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"За прошедшие сутки на "горячую линию" Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации поступило 57 обращений с просьбами об эвакуации в Россию, на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2757724 таких обращений из 2137 населенных пунктов Украины", - сообщил он.
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 03:05Специальная военная операция на Украине
Власти Мелитополя рассказали о ситуации с беженцами из Мариуполя
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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