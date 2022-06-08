https://ria.ru/20220608/evakuatsiya-1794119848.html

На "горячую линию" за сутки поступило 57 обращений об эвакуации с Украины

На "горячую линию" за сутки поступило 57 обращений об эвакуации с Украины - РИА Новости, 08.06.2022

На "горячую линию" за сутки поступило 57 обращений об эвакуации с Украины

За прошедшие сутки на "горячую линию" поступило 57 обращений с просьбой об эвакуации из неподконтрольных РФ районов Украины, сообщил в среду руководитель... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T22:18

2022-06-08T22:18

2022-06-08T22:18

специальная военная операция на украине

херсонская область

луганская народная республика

россия

украина

донецкая народная республика

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. За прошедшие сутки на "горячую линию" поступило 57 обращений с просьбой об эвакуации из неподконтрольных РФ районов Украины, сообщил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."За прошедшие сутки на "горячую линию" Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации поступило 57 обращений с просьбами об эвакуации в Россию, на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2757724 таких обращений из 2137 населенных пунктов Украины", - сообщил он.

https://ria.ru/20220524/bezhentsy-1790291033.html

херсонская область

луганская народная республика

россия

украина

донецкая народная республика

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херсонская область , луганская народная республика, россия, украина, донецкая народная республика