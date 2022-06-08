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Из опасных районов спецоперации в Россию эвакуировали 17 047 человек - РИА Новости, 08.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220608/evakuatsiya-1794119157.html
Из опасных районов спецоперации в Россию эвакуировали 17 047 человек
Из опасных районов спецоперации в Россию эвакуировали 17 047 человек - РИА Новости, 08.06.2022
Из опасных районов спецоперации в Россию эвакуировали 17 047 человек
Российская армия за сутки эвакуировала в Россию 17 047 мирных жителей, включая 2511 детей, из опасных районов спецоперации на территории Украины, ДНР и ЛНР,... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T22:07
2022-06-08T22:07
специальная военная операция на украине
украина
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российская армия за сутки эвакуировала в Россию 17 047 мирных жителей, включая 2511 детей, из опасных районов спецоперации на территории Украины, ДНР и ЛНР, сообщил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые киевским режимом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 17 047 человек, в том числе 2511 детей, а всего с начала специальной военной операции - 1 730 556 человек, из которых 278 939 - дети. Государственную границу Российской Федерации пересекло 252 029 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе за прошедшие сутки - 2427", - сообщил он.
https://ria.ru/20220524/gekra-1790304367.html
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украина, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия
22:07 08.06.2022
 
Из опасных районов спецоперации в Россию эвакуировали 17 047 человек

Минобороны: из опасных районов спецоперации в Россию за сутки эвакуировали 17 047 человек

© РИА Новости / Алексей КуденкоБеженцы готовятся к посадке в автобус на Запорожском шоссе в Мариуполе
Беженцы готовятся к посадке в автобус на Запорожском шоссе в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Беженцы готовятся к посадке в автобус на Запорожском шоссе в Мариуполе . Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российская армия за сутки эвакуировала в Россию 17 047 мирных жителей, включая 2511 детей, из опасных районов спецоперации на территории Украины, ДНР и ЛНР, сообщил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на все трудности, создаваемые киевским режимом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 17 047 человек, в том числе 2511 детей, а всего с начала специальной военной операции - 1 730 556 человек, из которых 278 939 - дети. Государственную границу Российской Федерации пересекло 252 029 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе за прошедшие сутки - 2427", - сообщил он.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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