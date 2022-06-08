https://ria.ru/20220608/evakuatsiya-1794087733.html

Российские волонтеры эвакуировали две семьи с линии фронта в Херсон

Российские волонтеры эвакуировали две семьи с линии фронта в Херсон - РИА Новости, 08.06.2022

Российские волонтеры эвакуировали две семьи с линии фронта в Херсон

Две семьи, включая многодетную с шестью детьми, эвакуировали из прифронтового поселка в Херсон в ходе выполнения гуманитарной миссии, передает корреспондент РИА РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T18:46

2022-06-08T18:46

2022-06-08T18:49

специальная военная операция на украине

херсон

вооруженные силы украины

единая россия

госдума рф

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ХЕРСОН, 8 июн - РИА Новости. Две семьи, включая многодетную с шестью детьми, эвакуировали из прифронтового поселка в Херсон в ходе выполнения гуманитарной миссии, передает корреспондент РИА Новости.Операцию по эвакуации стала возможно организовать после обращения родственников в центр гуманитарной помощи "Единой России" в Херсоне."К нам обращаются много людей по самым разным вопросам. И среди всех просьб отдельной строкой мы выделяем обращения по эвакуации. Это эвакуация из первой линии и населенных пунктов, которые подверглись ударам сил ВСУ со стороны Николаева. Таких людей много", - рассказал РИА Новости замглавы фракции "Единой России" в Госдуме, руководитель гуманитарной миссии партии по направлению "Юг" Игорь Кастюкевич.В многодетной семье из Софиевки супруги Михаил и Оксана воспитывают шесть детей. При содействии российских военных их привезли в Херсон. Волонтеры центра гумпомощи ЕР обеспечили семью горячим обедом и оперативно организовали выезд в Крым, откуда люди отправились в пункт временного размещения "Маяк" в Воронежской области."Спасибо всем, вы нас так выручили! Накормили, организовали возможность отдохнуть и помыться, а, главное, помогли с выездом в Россию. Теперь наша семья в безопасности благодаря вам", - сказал один из сыновей многодетных родителей, обращаясь к волонтерам, которые помогали при эвакуации.Помимо многодетной семьи, в числе эвакуированных оказалась пожилая жительница поселка Великая Александровка, которая пришла в центр гуманитарной помощи с просьбой помочь выехать в Тюмень. Пенсионерка рассказала, что в России у нее живут родственники и сама она родилась в Тюменской области. Однако на родину за последние семь лет не смогла съездить даже в гости – выезжать людям не разрешали украинские власти. С супругом они прожили 65 лет. После того, как их дом подвергся бомбардировке со стороны украинских войск, они решили перебраться к сыну в Херсон, а затем к родственникам в Россию.Добровольцы организовали выезд супругов из Херсона, помогли добраться до Джанкоя и посадили на поезд до Тюмени."Мы до последнего держались. Когда начали бомбить, я пряталась в подвале, а мужу из-за проблем со здоровьем тяжело спуститься, он в летней кухне на полу лежал. У меня сестра живет в России, и она нас пригласила. А как приехать? Мы и не думали, сами бы не доехали. А тут ехала в троллейбусе, увидела вывеску – гуманитарная помощь "Единая Россия". Я пришла в центр гумпомощи, встала в очередь "по личным вопросам". Сказала, что хотим в Россию. Нам человек, не знаю, кто он, говорит: "Приходите завтра с вещами, мы вас отправим". Я так растерялась! Вот так мы и попали в Россию. Очень благодарны", – поделилась с РИА Новости жительница Великой Александровки.

https://ria.ru/20220530/volontery-1791708445.html

https://ria.ru/20220531/bezhentsy-1792027208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсон, вооруженные силы украины, единая россия, госдума рф