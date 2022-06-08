https://ria.ru/20220608/energozavisimost-1793997075.html

Европарламент выступил против смены энергозависимости Евросоюза

Европарламент выступил против смены энергозависимости Евросоюза - РИА Новости, 08.06.2022

Европарламент выступил против смены энергозависимости Евросоюза

Депутаты Европейского парламента в ходе пленарной сессии в Страсбурге высказались против того, чтобы ЕС, "избавляясь от энергозависимости от России, попал в... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T14:40

2022-06-08T14:40

2022-06-08T14:44

в мире

урсула фон дер ляйен

страсбург

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европа

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БРЮССЕЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента в ходе пленарной сессии в Страсбурге высказались против того, чтобы ЕС, "избавляясь от энергозависимости от России, попал в энергозависимость от другого региона".Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС планирует диверсифицировать поставки энергоресурсов, переориентировавшись с российских контрактов на поставки, главным образом, из США.Евродепутаты обсудили итоги саммита ЕС, прошедшего 30-31 мая, а также 6-й пакет антироссийских санкций, главной целью которого было названо "прекращение зависимости от энергоресурсов из России", в ходе пленарной сессии, проходящей 6-9 июня в Страсбурге."Европейские депутаты высказались против перемещения энергетической зависимости ЕС с одного региона мира на другой регион, поскольку это стало бы просто повторением старых ошибок", - говорится в распространенном по итогам дебатов в ЕП заявлении.

https://ria.ru/20220607/neft-1793818502.html

https://ria.ru/20220608/sanktsii-1793876915.html

страсбург

сша

европа

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, урсула фон дер ляйен, страсбург, сша, евросоюз, еврокомиссия, европа, россия