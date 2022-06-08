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Европарламент выступил против смены энергозависимости Евросоюза - РИА Новости, 08.06.2022
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Европарламент выступил против смены энергозависимости Евросоюза
Европарламент выступил против смены энергозависимости Евросоюза - РИА Новости, 08.06.2022
Европарламент выступил против смены энергозависимости Евросоюза
Депутаты Европейского парламента в ходе пленарной сессии в Страсбурге высказались против того, чтобы ЕС, "избавляясь от энергозависимости от России, попал в... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T14:40
2022-06-08T14:44
в мире
урсула фон дер ляйен
страсбург
сша
евросоюз
еврокомиссия
европа
россия
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БРЮССЕЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента в ходе пленарной сессии в Страсбурге высказались против того, чтобы ЕС, "избавляясь от энергозависимости от России, попал в энергозависимость от другого региона".Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС планирует диверсифицировать поставки энергоресурсов, переориентировавшись с российских контрактов на поставки, главным образом, из США.Евродепутаты обсудили итоги саммита ЕС, прошедшего 30-31 мая, а также 6-й пакет антироссийских санкций, главной целью которого было названо "прекращение зависимости от энергоресурсов из России", в ходе пленарной сессии, проходящей 6-9 июня в Страсбурге."Европейские депутаты высказались против перемещения энергетической зависимости ЕС с одного региона мира на другой регион, поскольку это стало бы просто повторением старых ошибок", - говорится в распространенном по итогам дебатов в ЕП заявлении.
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в мире, урсула фон дер ляйен, страсбург, сша, евросоюз, еврокомиссия, европа, россия
14:40 08.06.2022 (обновлено: 14:44 08.06.2022)
 
Европарламент выступил против смены энергозависимости Евросоюза

Европарламент выступил против перемещения энергозависимости ЕС с одного региона на другой

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Европарламента
Здание Европарламента - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание Европарламента. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента в ходе пленарной сессии в Страсбурге высказались против того, чтобы ЕС, "избавляясь от энергозависимости от России, попал в энергозависимость от другого региона".
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС планирует диверсифицировать поставки энергоресурсов, переориентировавшись с российских контрактов на поставки, главным образом, из США.
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Евродепутаты обсудили итоги саммита ЕС, прошедшего 30-31 мая, а также 6-й пакет антироссийских санкций, главной целью которого было названо "прекращение зависимости от энергоресурсов из России", в ходе пленарной сессии, проходящей 6-9 июня в Страсбурге.
"Европейские депутаты высказались против перемещения энергетической зависимости ЕС с одного региона мира на другой регион, поскольку это стало бы просто повторением старых ошибок", - говорится в распространенном по итогам дебатов в ЕП заявлении.
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