https://ria.ru/20220608/ekskursii-1794269656.html

Особые экскурсии подготовил Музей городского хозяйства Москвы ко Дню России

Особые экскурсии подготовил Музей городского хозяйства Москвы ко Дню России - РИА Новости, 09.06.2022

Особые экскурсии подготовил Музей городского хозяйства Москвы ко Дню России

Тематические экскурсии пройдут в Музее городского хозяйства Москвы 11 и 12 июня, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-08T17:33

2022-06-08T17:33

2022-06-09T14:35

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Тематические экскурсии пройдут в Музее городского хозяйства Москвы 11 и 12 июня, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."Мероприятия приурочены ко Дню России. На экскурсиях "Бульвары Москвы" поговорим про главный столичный променад – Бульварное кольцо. Девятикилометровый маршрут вокруг исторического центра Москвы состоит из 10 бульваров и 13 площадей и на самом деле имеет форму не круга, а подковы", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства рассказали, что Бульварное кольцо благоустроили в 2017 году. Улицы превратились в единый пешеходный маршрут, все "воздушные" провода убрали под землю, установили фонари, стилизованные под исторические, лавочки и урны. Прогулки по маршруту стали комфортнее: помимо исторических зданий на пути встречаются уютные скверы, где часто проходят уличные выставки.Сообщается, что экскурсии пройдут 11 и 12 июня в 15:00 в павильоне №5 на ВДНХ для посетителей старше 12 лет. Вход будет свободным.

https://realty.ria.ru/20220517/muzey-1788122432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, россия