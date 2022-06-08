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Особые экскурсии подготовил Музей городского хозяйства Москвы ко Дню России
Особые экскурсии подготовил Музей городского хозяйства Москвы ко Дню России - РИА Новости, 09.06.2022
Особые экскурсии подготовил Музей городского хозяйства Москвы ко Дню России
Тематические экскурсии пройдут в Музее городского хозяйства Москвы 11 и 12 июня, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-08T17:33
2022-06-08T17:33
2022-06-09T14:35
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Тематические экскурсии пройдут в Музее городского хозяйства Москвы 11 и 12 июня, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."Мероприятия приурочены ко Дню России. На экскурсиях "Бульвары Москвы" поговорим про главный столичный променад – Бульварное кольцо. Девятикилометровый маршрут вокруг исторического центра Москвы состоит из 10 бульваров и 13 площадей и на самом деле имеет форму не круга, а подковы", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства рассказали, что Бульварное кольцо благоустроили в 2017 году. Улицы превратились в единый пешеходный маршрут, все "воздушные" провода убрали под землю, установили фонари, стилизованные под исторические, лавочки и урны. Прогулки по маршруту стали комфортнее: помимо исторических зданий на пути встречаются уютные скверы, где часто проходят уличные выставки.Сообщается, что экскурсии пройдут 11 и 12 июня в 15:00 в павильоне №5 на ВДНХ для посетителей старше 12 лет. Вход будет свободным.
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городское хозяйство москвы, москва, россия
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Тематические экскурсии пройдут в Музее городского хозяйства Москвы 11 и 12 июня, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"Мероприятия приурочены ко Дню России
. На экскурсиях "Бульвары Москвы" поговорим про главный столичный променад – Бульварное кольцо. Девятикилометровый маршрут вокруг исторического центра Москвы
состоит из 10 бульваров и 13 площадей и на самом деле имеет форму не круга, а подковы", - сказано в сообщении.
В комплексе городского хозяйства рассказали, что Бульварное кольцо благоустроили в 2017 году. Улицы превратились в единый пешеходный маршрут, все "воздушные" провода убрали под землю, установили фонари, стилизованные под исторические, лавочки и урны. Прогулки по маршруту стали комфортнее: помимо исторических зданий на пути встречаются уютные скверы, где часто проходят уличные выставки.
Сообщается, что экскурсии пройдут 11 и 12 июня в 15:00 в павильоне №5 на ВДНХ для посетителей старше 12 лет. Вход будет свободным.