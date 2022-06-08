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Экономисты назвали страну, наиболее пострадавшую от спецоперации на Украине - РИА Новости, 08.06.2022
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Экономисты назвали страну, наиболее пострадавшую от спецоперации на Украине
Экономисты назвали страну, наиболее пострадавшую от спецоперации на Украине - РИА Новости, 08.06.2022
Экономисты назвали страну, наиболее пострадавшую от спецоперации на Украине
Организация экономического сотрудничества и развития назвала Великобританию потенциально наиболее пострадавшей от проводимой Россией спецоперации страной,... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T18:32
2022-06-08T19:14
экономика
великобритания
оэср
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Организация экономического сотрудничества и развития назвала Великобританию потенциально наиболее пострадавшей от проводимой Россией спецоперации страной, следует из доклада, размещенного на сайте ОЭСР.Согласно прогнозу прошлого года, британский ВВП должен был вырасти на 4,7 процента в 2022 году и на 2,1 процента в 2023-м. Однако, по обновленным данным, рост в 2022 году составит всего 3,6 процента, а в следующем и вовсе окажется нулевым.Показатели инфляции в ближайшие два года прогнозируются на уровне 8,8 и 7,4 процента соответственно.На подобные изменения повлияли рост процентных ставок и налогов, а также торговые ограничения и подорожания энергоресурсов.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и Евросоюз продолжают вводить санкции против Москвы и снабжать Украину большим количеством вооружения. Многие западные страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось экономическими проблемами для Соединенных Штатов и их союзников по НАТО, спровоцировав резкий рост цен на топливо и продукты питания.
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экономика, великобритания, оэср
18:32 08.06.2022 (обновлено: 19:14 08.06.2022)
 
Экономисты назвали страну, наиболее пострадавшую от спецоперации на Украине

ОЭСР назвала Великобританию наиболее пострадавшей от спецоперации на Украине страной

© Fotolia / RZФунты стерлингов
Фунты стерлингов - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© Fotolia / RZ
Фунты стерлингов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Организация экономического сотрудничества и развития назвала Великобританию потенциально наиболее пострадавшей от проводимой Россией спецоперации страной, следует из доклада, размещенного на сайте ОЭСР.
Согласно прогнозу прошлого года, британский ВВП должен был вырасти на 4,7 процента в 2022 году и на 2,1 процента в 2023-м. Однако, по обновленным данным, рост в 2022 году составит всего 3,6 процента, а в следующем и вовсе окажется нулевым.
Показатели инфляции в ближайшие два года прогнозируются на уровне 8,8 и 7,4 процента соответственно.
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На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и Евросоюз продолжают вводить санкции против Москвы и снабжать Украину большим количеством вооружения. Многие западные страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось экономическими проблемами для Соединенных Штатов и их союзников по НАТО, спровоцировав резкий рост цен на топливо и продукты питания.
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ЭкономикаВеликобританияОЭСР
 
 
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