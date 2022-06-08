https://ria.ru/20220608/donetsk-1794005703.html

При обстреле Донецка пострадали две женщины и ребенок

При обстреле Донецка пострадали две женщины и ребенок - РИА Новости, 08.06.2022

При обстреле Донецка пострадали две женщины и ребенок

Две женщины и ребенок пострадали в среду в результате обстрела центра Донецка украинской артиллерией, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T14:56

2022-06-08T14:56

2022-06-08T15:49

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Две женщины и ребенок пострадали в среду в результате обстрела центра Донецка украинской артиллерией, передает корреспондент РИА Новости.Взрывы прогремели в Ворошиловском районе, на улице Университетской. Среди пострадавших от осколков две женщины, одна из которых беременна, и маленькая девочка.Корреспонденты РИА Новости первыми успели на место обстрела, так как находились на соседней улице, и помогли в оказании первой медицинской помощи пострадавшим."Какой-то свист, мы думали, что машины, авария. Девочка закричала, я говорю: не бойся, не бойся, это две машины столкнулись. А потом все…" - рассказала РИА Новости одна из пострадавших женщин.По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские войска в 14.40 мск выпустили по центральному району Донецка - Ворошиловскому - шесть снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО, которые поставляют оружие Украине. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная САУ "Богдана" под такой калибр.

https://ria.ru/20220608/obstrel-1794004408.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире