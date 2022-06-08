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При обстреле Донецка пострадали две женщины и ребенок - РИА Новости, 08.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220608/donetsk-1794005703.html
При обстреле Донецка пострадали две женщины и ребенок
При обстреле Донецка пострадали две женщины и ребенок - РИА Новости, 08.06.2022
При обстреле Донецка пострадали две женщины и ребенок
Две женщины и ребенок пострадали в среду в результате обстрела центра Донецка украинской артиллерией, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T14:56
2022-06-08T15:49
специальная военная операция на украине
в мире
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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Две женщины и ребенок пострадали в среду в результате обстрела центра Донецка украинской артиллерией, передает корреспондент РИА Новости.Взрывы прогремели в Ворошиловском районе, на улице Университетской. Среди пострадавших от осколков две женщины, одна из которых беременна, и маленькая девочка.Корреспонденты РИА Новости первыми успели на место обстрела, так как находились на соседней улице, и помогли в оказании первой медицинской помощи пострадавшим."Какой-то свист, мы думали, что машины, авария. Девочка закричала, я говорю: не бойся, не бойся, это две машины столкнулись. А потом все…" - рассказала РИА Новости одна из пострадавших женщин.По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские войска в 14.40 мск выпустили по центральному району Донецка - Ворошиловскому - шесть снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО, которые поставляют оружие Украине. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная САУ "Богдана" под такой калибр.
https://ria.ru/20220608/obstrel-1794004408.html
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в мире
14:56 08.06.2022 (обновлено: 15:49 08.06.2022)
 
При обстреле Донецка пострадали две женщины и ребенок

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадали две женщины и ребенок

© РИА Новости / Сергей АверинПожарный МЧС ДНР тушат пожар в Донецке
Пожарный МЧС ДНР тушат пожар в Донецке - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Пожарный МЧС ДНР тушат пожар в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Две женщины и ребенок пострадали в среду в результате обстрела центра Донецка украинской артиллерией, передает корреспондент РИА Новости.
Взрывы прогремели в Ворошиловском районе, на улице Университетской. Среди пострадавших от осколков две женщины, одна из которых беременна, и маленькая девочка.
Корреспонденты РИА Новости первыми успели на место обстрела, так как находились на соседней улице, и помогли в оказании первой медицинской помощи пострадавшим.
"Какой-то свист, мы думали, что машины, авария. Девочка закричала, я говорю: не бойся, не бойся, это две машины столкнулись. А потом все…" - рассказала РИА Новости одна из пострадавших женщин.
По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские войска в 14.40 мск выпустили по центральному району Донецка - Ворошиловскому - шесть снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО, которые поставляют оружие Украине. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная САУ "Богдана" под такой калибр.
Первые кадры после обстрела центра Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Вчера, 14:54Специальная военная операция на Украине
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