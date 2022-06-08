https://ria.ru/20220608/dnr-1794097522.html

Украинские войска с начала суток выпустили по ДНР более 214 снарядов и мин

Украинские войска с начала суток выпустили по ДНР более 214 снарядов и мин - РИА Новости, 08.06.2022

Украинские войска с начала суток выпустили по ДНР более 214 снарядов и мин

Украинские войска с начала текущих суток выпустили более 214 снарядов и мин по районам четырнадцати населенных пунктов ДНР, сообщила Народная милиция... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T19:29

2022-06-08T19:29

2022-06-08T19:29

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска с начала текущих суток выпустили более 214 снарядов и мин по районам четырнадцати населенных пунктов ДНР, сообщила Народная милиция республики."С начала текущих суток противник выпустил более двухсот четырнадцати снарядов и мин из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 155, 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм минометов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что "огонь велся по районам четырнадцати населенных пунктов республики". В результате обстрелов погиб мирный житель и десять получили ранения, в том числе ребенок шести лет, говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220606/vooruzhenie-1793483261.html

донецкая народная республика

украина

донбасс

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донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс