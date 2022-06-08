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Силы ДНР за сутки уничтожили более 40 украинских военных

Силы ДНР за сутки уничтожили более 40 украинских военных - РИА Новости, 08.06.2022

Силы ДНР за сутки уничтожили более 40 украинских военных

Народная милиция ДНР сообщила, что за текущие сутки совместно с российской армией уничтожила более 40 украинских военных, один танк и три БТР. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T19:19

2022-06-08T19:19

2022-06-08T19:19

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

россия

т-64

владимир путин

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 8 июня - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что за текущие сутки совместно с российской армией уничтожила более 40 украинских военных, один танк и три БТР."За текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены один танк Т-64, три БТР-2, две машины подвоза боеприпасов и более сорока человек личного состава, подавлены две огневые точки противника в районе населенного пункта Пески", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

донецкая народная республика

украина

россия

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в мире, донецкая народная республика, украина, россия, т-64, владимир путин, ситуация в днр и лнр