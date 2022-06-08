Рейтинг@Mail.ru
Силы ДНР за сутки уничтожили более 40 украинских военных - РИА Новости, 08.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220608/dnr-1794096143.html
Силы ДНР за сутки уничтожили более 40 украинских военных
Силы ДНР за сутки уничтожили более 40 украинских военных - РИА Новости, 08.06.2022
Силы ДНР за сутки уничтожили более 40 украинских военных
Народная милиция ДНР сообщила, что за текущие сутки совместно с российской армией уничтожила более 40 украинских военных, один танк и три БТР. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T19:19
2022-06-08T19:19
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
россия
т-64
владимир путин
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784909095_0:73:3072:1801_1920x0_80_0_0_971807167e67f3e86fa713f6bfcc3bda.jpg
ДОНЕЦК, 8 июня - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что за текущие сутки совместно с российской армией уничтожила более 40 украинских военных, один танк и три БТР."За текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены один танк Т-64, три БТР-2, две машины подвоза боеприпасов и более сорока человек личного состава, подавлены две огневые точки противника в районе населенного пункта Пески", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784909095_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_893fc336398d818f95c1f5b74ca769fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, украина, россия, т-64, владимир путин, ситуация в днр и лнр
19:19 08.06.2022
 
Силы ДНР за сутки уничтожили более 40 украинских военных

Народная милиция ДНР: ВС уничтожили более 40 украинских военных, один танк и три БТР

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ДНР
Военнослужащий Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
Перейти в фотобанк
Военнослужащий Народной милиции ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 июня - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что за текущие сутки совместно с российской армией уничтожила более 40 украинских военных, один танк и три БТР.
"За текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены один танк Т-64, три БТР-2, две машины подвоза боеприпасов и более сорока человек личного состава, подавлены две огневые точки противника в районе населенного пункта Пески", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:46Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.06.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссияТ-64Владимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала