Рейтинг@Mail.ru
Захарова рассказала о "топорно-пещерной" солидарности Европы - РИА Новости, 08.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220608/diplomatiya-1793878199.html
Захарова рассказала о "топорно-пещерной" солидарности Европы
Захарова рассказала о "топорно-пещерной" солидарности Европы - РИА Новости, 08.06.2022
Захарова рассказала о "топорно-пещерной" солидарности Европы
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала закрытие воздушного пространства для самолета главы ведомства Сергея Лаврова "топорно-пещерным... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T04:11
2022-06-08T05:19
никола селакович
россия
сербия
европа
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790684284_0:0:2857:1608_1920x0_80_0_0_20669ddc0115dabcd6c6e71b813e40d9.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала закрытие воздушного пространства для самолета главы ведомства Сергея Лаврова "топорно-пещерным методом" показать "солидарность" Европы.Ранее соседние с Сербией страны закрыли воздушное пространство для пролета самолета Лаврова, который должен был нанести визит в эту страну 6-7 июня. Министр после этого сообщил, что Россия пригласила главу МИД Сербии Николу Селаковича посетить Москву в ближайшее время.По словам Захаровой, "ряд младонатовцев хотят таким образом или натравливаются таким образом на Сербию". Она отметила, что заблокировать России контакты невозможно и смешно, подчеркнув, что сейчас состоялись визиты Лаврова и его делегации на Ближний Восток и в Азию. "Про контакты с нашими ближайшими соседями я вообще не говорю, они круглосуточно идут", - добавила она."Они хотят коллективным Западом, Брюсселем продемонстрировать солидарность. Солидарности не получается, она рассыпается на глазах, поэтому вот такими топорно-пещерными методами не дать физической возможности ответить на приглашение Сербии и осуществить визит, они пытаются что-то продемонстрировать", - заявила Захарова в эфире телеканала "Матч ТВ", отрывок видео опубликован в ее Telegram-канале.Сербское издание "Вечерне новости" опубликовало в понедельник фотографии решений МИД Болгарии, Северной Македонии и Черногории о запрете на пролет через их воздушное пространство правительственного самолета из России. Сергей Лавров в понедельник заявил, что ему жаль те страны, которые в ситуации с его визитом в Сербию, по сути, выступили в роли подпевал Западу. Он назвал немыслимой и возмутительной ситуацию вокруг его визита.
https://radiosputnik.ria.ru/20220607/chernogoriya-1793858313.html
россия
сербия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790684284_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_80d04f1625a9f711589d92c3fbccef8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
никола селакович, россия, сербия, европа, мария захарова
04:11 08.06.2022 (обновлено: 05:19 08.06.2022)
 
Захарова рассказала о "топорно-пещерной" солидарности Европы

Представитель МИД Захарова: закрытие неба для самолета Лаврова - "пещерный метод"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала закрытие воздушного пространства для самолета главы ведомства Сергея Лаврова "топорно-пещерным методом" показать "солидарность" Европы.
Ранее соседние с Сербией страны закрыли воздушное пространство для пролета самолета Лаврова, который должен был нанести визит в эту страну 6-7 июня. Министр после этого сообщил, что Россия пригласила главу МИД Сербии Николу Селаковича посетить Москву в ближайшее время.
По словам Захаровой, "ряд младонатовцев хотят таким образом или натравливаются таким образом на Сербию". Она отметила, что заблокировать России контакты невозможно и смешно, подчеркнув, что сейчас состоялись визиты Лаврова и его делегации на Ближний Восток и в Азию. "Про контакты с нашими ближайшими соседями я вообще не говорю, они круглосуточно идут", - добавила она.
"Они хотят коллективным Западом, Брюсселем продемонстрировать солидарность. Солидарности не получается, она рассыпается на глазах, поэтому вот такими топорно-пещерными методами не дать физической возможности ответить на приглашение Сербии и осуществить визит, они пытаются что-то продемонстрировать", - заявила Захарова в эфире телеканала "Матч ТВ", отрывок видео опубликован в ее Telegram-канале.
Сербское издание "Вечерне новости" опубликовало в понедельник фотографии решений МИД Болгарии, Северной Македонии и Черногории о запрете на пролет через их воздушное пространство правительственного самолета из России. Сергей Лавров в понедельник заявил, что ему жаль те страны, которые в ситуации с его визитом в Сербию, по сути, выступили в роли подпевал Западу. Он назвал немыслимой и возмутительной ситуацию вокруг его визита.
Старый город в Будве, Черногория - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
Вчера, 21:35В мире
В Черногории объяснили закрытие авиапространства для самолета Лаврова
 
Никола СелаковичРоссияСербияЕвропаМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала