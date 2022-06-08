https://ria.ru/20220608/diplomatiya-1793878199.html

Захарова рассказала о "топорно-пещерной" солидарности Европы

Захарова рассказала о "топорно-пещерной" солидарности Европы - РИА Новости, 08.06.2022

Захарова рассказала о "топорно-пещерной" солидарности Европы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала закрытие воздушного пространства для самолета главы ведомства Сергея Лаврова "топорно-пещерным... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T04:11

2022-06-08T04:11

2022-06-08T05:19

никола селакович

россия

сербия

европа

мария захарова

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала закрытие воздушного пространства для самолета главы ведомства Сергея Лаврова "топорно-пещерным методом" показать "солидарность" Европы.Ранее соседние с Сербией страны закрыли воздушное пространство для пролета самолета Лаврова, который должен был нанести визит в эту страну 6-7 июня. Министр после этого сообщил, что Россия пригласила главу МИД Сербии Николу Селаковича посетить Москву в ближайшее время.По словам Захаровой, "ряд младонатовцев хотят таким образом или натравливаются таким образом на Сербию". Она отметила, что заблокировать России контакты невозможно и смешно, подчеркнув, что сейчас состоялись визиты Лаврова и его делегации на Ближний Восток и в Азию. "Про контакты с нашими ближайшими соседями я вообще не говорю, они круглосуточно идут", - добавила она."Они хотят коллективным Западом, Брюсселем продемонстрировать солидарность. Солидарности не получается, она рассыпается на глазах, поэтому вот такими топорно-пещерными методами не дать физической возможности ответить на приглашение Сербии и осуществить визит, они пытаются что-то продемонстрировать", - заявила Захарова в эфире телеканала "Матч ТВ", отрывок видео опубликован в ее Telegram-канале.Сербское издание "Вечерне новости" опубликовало в понедельник фотографии решений МИД Болгарии, Северной Македонии и Черногории о запрете на пролет через их воздушное пространство правительственного самолета из России. Сергей Лавров в понедельник заявил, что ему жаль те страны, которые в ситуации с его визитом в Сербию, по сути, выступили в роли подпевал Западу. Он назвал немыслимой и возмутительной ситуацию вокруг его визита.

https://radiosputnik.ria.ru/20220607/chernogoriya-1793858313.html

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сербия

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никола селакович, россия, сербия, европа, мария захарова