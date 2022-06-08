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Посол России в США рассказал о ситуации с диппредставительствами - РИА Новости, 08.06.2022
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Посол России в США рассказал о ситуации с диппредставительствами
Посол России в США рассказал о ситуации с диппредставительствами - РИА Новости, 08.06.2022
Посол России в США рассказал о ситуации с диппредставительствами
Пока нет ощущения, что американцы хотят закрыть российские посольства, считает посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T00:24
2022-06-08T00:24
в мире
россия
сша
анатолий антонов
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Пока нет ощущения, что американцы хотят закрыть российские посольства, считает посол РФ в США Анатолий Антонов."Конечно, никогда не говори никогда. Но нынешняя ситуация - то, что я слышу из Белого дома, из госдепартамента - всё-таки свидетельствует о том, что остатки разума там остались и что сегодня американская сторона не ставит таким образом вопрос - о закрытии дипломатических представительств", - сказал посол в эфире Первого канала.Он добавил, что, напротив, ему показалось, что идут сигналы о том, что функционирование российского посольства в Вашингтоне, генконсульств РФ в Нью-Йорке и Хьюстоне необходимы - так же, как и деятельность американского диппредставительства в Москве."У меня на сегодняшний день, несмотря на все выводы, которые я сегодня сделал... У меня нет такого ощущения, что американцы нацелены на то, чтобы закрыть наши дипломатические представительства ", - добавил дипломат.
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в мире, россия, сша, анатолий антонов
00:24 08.06.2022
 
Посол России в США рассказал о ситуации с диппредставительствами

Посол Антонов: пока нет ощущения, что в США хотят закрыть российские диппредставительства

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Пока нет ощущения, что американцы хотят закрыть российские посольства, считает посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Конечно, никогда не говори никогда. Но нынешняя ситуация - то, что я слышу из Белого дома, из госдепартамента - всё-таки свидетельствует о том, что остатки разума там остались и что сегодня американская сторона не ставит таким образом вопрос - о закрытии дипломатических представительств", - сказал посол в эфире Первого канала.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
Вчера, 23:16
Диалог с США находится на беспрецедентно низком уровне, считает Антонов
Он добавил, что, напротив, ему показалось, что идут сигналы о том, что функционирование российского посольства в Вашингтоне, генконсульств РФ в Нью-Йорке и Хьюстоне необходимы - так же, как и деятельность американского диппредставительства в Москве.
"У меня на сегодняшний день, несмотря на все выводы, которые я сегодня сделал... У меня нет такого ощущения, что американцы нацелены на то, чтобы закрыть наши дипломатические представительства ", - добавил дипломат.
 
В миреРоссияСШААнатолий Антонов
 
 
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