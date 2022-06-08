https://ria.ru/20220608/diplomatiya-1793870422.html
Посол России в США рассказал о ситуации с диппредставительствами
Посол России в США рассказал о ситуации с диппредставительствами - РИА Новости, 08.06.2022
Посол России в США рассказал о ситуации с диппредставительствами
Пока нет ощущения, что американцы хотят закрыть российские посольства, считает посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T00:24
2022-06-08T00:24
2022-06-08T00:24
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сша
анатолий антонов
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Пока нет ощущения, что американцы хотят закрыть российские посольства, считает посол РФ в США Анатолий Антонов."Конечно, никогда не говори никогда. Но нынешняя ситуация - то, что я слышу из Белого дома, из госдепартамента - всё-таки свидетельствует о том, что остатки разума там остались и что сегодня американская сторона не ставит таким образом вопрос - о закрытии дипломатических представительств", - сказал посол в эфире Первого канала.Он добавил, что, напротив, ему показалось, что идут сигналы о том, что функционирование российского посольства в Вашингтоне, генконсульств РФ в Нью-Йорке и Хьюстоне необходимы - так же, как и деятельность американского диппредставительства в Москве."У меня на сегодняшний день, несмотря на все выводы, которые я сегодня сделал... У меня нет такого ощущения, что американцы нацелены на то, чтобы закрыть наши дипломатические представительства ", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20220607/antonov-1793867160.html
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в мире, россия, сша, анатолий антонов
Посол России в США рассказал о ситуации с диппредставительствами
Посол Антонов: пока нет ощущения, что в США хотят закрыть российские диппредставительства