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Посол России в США назвал ключевую задачу для дипломатов
Посол России в США назвал ключевую задачу для дипломатов - РИА Новости, 08.06.2022
Посол России в США назвал ключевую задачу для дипломатов
Вызволение из американских тюрем россиян - ключевая задача для российских дипломатов, они будут добиваться того, чтобы ни одного россиянина там не осталось,... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T00:21
2022-06-08T00:21
2022-06-08T00:21
в мире
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сша
анатолий антонов
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Вызволение из американских тюрем россиян - ключевая задача для российских дипломатов, они будут добиваться того, чтобы ни одного россиянина там не осталось, сказал посол РФ в США Анатолий Антонов.
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в мире, россия, сша, анатолий антонов
Посол России в США назвал ключевую задачу для дипломатов
Посол Антонов: вызволение из американских тюрем россиян - ключевая задача