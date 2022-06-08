https://ria.ru/20220608/diplomatiya-1793870144.html

Посол России в США назвал ключевую задачу для дипломатов

Посол России в США назвал ключевую задачу для дипломатов - РИА Новости, 08.06.2022

Посол России в США назвал ключевую задачу для дипломатов

Вызволение из американских тюрем россиян - ключевая задача для российских дипломатов, они будут добиваться того, чтобы ни одного россиянина там не осталось,... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T00:21

2022-06-08T00:21

2022-06-08T00:21

в мире

россия

сша

анатолий антонов

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Вызволение из американских тюрем россиян - ключевая задача для российских дипломатов, они будут добиваться того, чтобы ни одного россиянина там не осталось, сказал посол РФ в США Анатолий Антонов.

россия

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в мире, россия, сша, анатолий антонов