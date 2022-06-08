https://ria.ru/20220608/deflyatsiya-1794095440.html

Росстат второй раз в этом году зафиксировал недельную дефляцию

Росстат второй раз в этом году зафиксировал недельную дефляцию - РИА Новости, 08.06.2022

Росстат второй раз в этом году зафиксировал недельную дефляцию

Росстат второй раз в этом году зафиксировал недельную дефляцию в символические 0,01%, с начала года по 3 июня рост цен составил 11,8%, сообщило в среду... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T19:17

2022-06-08T19:17

2022-06-08T19:30

экономика

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Росстат второй раз в этом году зафиксировал недельную дефляцию в символические 0,01%, с начала года по 3 июня рост цен составил 11,8%, сообщило в среду статистическое ведомство."За период с 28 мая по 3 июня 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,99%, с начала июня – 100,00%, с начала года – 111,80%", - говорится в сообщении.В предыдущую неделю Росстат фиксировал нулевую инфляцию. До этого на неделе с 14 по 20 мая была зафиксирована дефляция в 0,02%.По данным Росстата, плодоовощная продукция в среднем подешевела на 3%, в том числе огурцы – на 12,9%, помидоры – на 10,3%, морковь – на 4,3%, капуста белокочанная – на 3,2%, свекла столовая – на 2,8%, лук репчатый – на 0,4%, бананы – на 0,1%. В то же время цены на картофель выросли на 1,6%, яблоки – на 1,2%.По итогам прошлой недели самым подорожавшим продуктом (за исключением плодоовощной продукции) стал маргарин - цена на него выросла на 1,28% против увеличения на 0,96% неделей ранее (с начала года маргарин подорожал на 34,98%). В числе других лидеров роста цен по итогам прошлой недели: рис (+0,79%), сухие молочные смеси для сухого питания (+0,64%), мясные консервы для детского питания (+0,61), шоколадные конфеты (+0,45%).Снижение цен произошло по десяти наименованиям продуктов. Так, яйца куриные подешевели - на 1,87%, сахар-песок - на 0,99%, мясо кур - на 0,61%, свинина - на 0,43%, стерилизованное молоко - на 0,28%, гречка - на 0,26%, соль - на 0,25%. Колбаса полукопченая и варено-копченая и макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта подешевели на 0,19%, вермишель - на 0,13%.Среди непродовольственных товаров сильнее всего подорожали: зубная паста - на 1,24%, спички - на 1,09%, зубная щетка - 0,78%, туалетное мыло - на 0,68% и шампунь - 0,65%. Цены на телевизоры снизились на 1,16%, на электропылесосы - на 0,87%, на смартфоны - на 0,84%. Цены на отечественные легковые автомобили не изменились, а на иностранные - выросли на 0,03%. Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо не изменились.Также Росстат на неделе с 28 мая по 3 июня зафиксировал рост цен на отечественный анальгин, на прочие наблюдаемые в недельной динамике медикаменты цены снижались.Стоимость полета в салоне экономического класса самолета увеличилась на 7,7% (с начала года - на 13,14%). Значительно выросли средние цены на путевки в дома отдыха и пансионаты - на 4,75% против роста на 0,14% неделей ранее (с начала года рост на 8,04%), а также санатории – на 3,52% против 0,51% на прошлой неделе (рост на 12,7% с начала года).

https://ria.ru/20220607/inflyatsiya-1793728544.html

https://ria.ru/20220608/benzin-1794094610.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия